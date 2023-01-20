Новые игрушки и разговоры по душам: как путешествуют домашние питомцы россиян?

Путешественники из самых разных уголков России рассказали об опыте поездок с домашними животными.

В авиакомпании S7 Airlines провели опрос, в ходе которого выяснилось, как, куда и насколько часто путешествуют домашние животные россиян. В опросе приняли участие жители Москвы, Санкт-Петербурга и других городов России: от Калининграда до Петропавловска-Камчатского.

Выяснилось, что чаще всего с животными путешествуют россияне в возрасте от 33 до 44 лет.

Зачем путешественники берут с собой хвостатых пассажиров? Самый популярный повод – навестить родственников в других городах. На втором месте – туристические поездки. Есть и такие, кто берет с собой питомцев даже в командировки, но их доля невелика – всего 8% опрошенных отправляются в деловые поездки в компании домашних животных.

Большинство респондентов путешествуют с животными несколько раз в год или чаще. 84% опрошенных хотели бы делать это с еще большей регулярностью.

Больше всего владельцев домашних животных мотивирует то, что время поездки не придется проводить в разлуке со своим любимцем. А для некоторых питомец в поездке – полноценный компаньон и попутчик, с которым веселее в дороге.

«Он не дает мне скучать», – признался владелец сиамского кота из города Моздок (республика Северная Осетия-Алания).

Как к животным относятся окружающие?

53% опрошенных отметили, что другие пассажиры, видя в дороге переноску с питомцем, проявляют интерес, улыбаются и хотят познакомиться с животным поближе (и мы их понимаем).

Согласно результатам исследования, 23% попутчиков пытаются определить породу животного, задают хозяину вопросы о кличке и возрасте питомца, 15% – не обращают внимания, так как уже привыкли к тому, что животные путешествуют наравне с людьми, и лишь 5% относятся к соседству с животными настороженно.

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Кто чаще всего путешествует с людьми? Самые активные четвероногие путешественники – кошки (52%). На втором месте – собаки (34%). Третье место в рейтинге активно путешествующих животных занимают птицы (5%). Есть рекордсмены и среди пород: чаще всего чемоданное настроение посещает сиамских и британских кошек, а также овчарок. Согласно опросу, доля беспородных четвероногих, путешествующих со своими хозяевами, – 27% среди кошек и 12% среди собак.

Как подготовить питомца к путешествию?

Чтобы психологически подготовить своего любимца к поездке, россияне используют самые разные способы. На первом месте – внимание. 60% опрошенных стараются проводить со своими животными больше времени: они отмечают, что благодаря играм и ласке накануне полета дорога проходит проще.

В ход также идет покупка новых игрушек (37%) и разговор по душам: 27% респондентов рассказывают своим любимцам о маршруте и продолжительности путешествия.

Отвечая на вопрос о самых важных вещах, необходимых в путешествии с животным, россияне выделили, прежде всего, любимые лакомства питомца и запас воды. Многие отметили, что всегда берут в дорогу любимые игрушки животного, аптечку, запасные пеленки и свои собственные вещи, которые можно положить в переноску, чтобы любимец чувствовал, что хозяин рядом.

Курицу или рыбу? Исходя из гастрономических предпочтений своих любимцев, респонденты также сделали предположение о том, какой горячий обед на борту самолета выбрали бы их питомцы. Победу одержал обед с курицей ( 68% ), на втором месте – рыбное меню ( 25% ), а на третьем – вегетарианское ( 5% ).

S7 Airlines предлагает пассажирам самые разные варианты комфортного перелета с питомцами: они могут лететь на соседнем кресле с хозяином, под впереди стоящим креслом или в отапливаемом багажном отсеке. Одновременно в салоне самолета могут находиться до пяти животных, а в багажном отделении – до трех клеток с животными, поэтому перелет питомца необходимо планировать заранее.

При размещении на соседнем от хозяина кресле вес животного не должен превышать 23 килограммов с учетом жесткого контейнера, под впереди стоящим креслом – 10 килограммов, при этом переноска может быть как жесткой (высотой 20 см), так и мягкой (высотой 25 см).

С августа 2021 года за перевозку животного на соседнем кресле пассажир получает в два раза больше миль на счет S7 Priority: за себя и за питомца.

Еще больше подробностей можно узнать в разделе «Перевозка животных» на сайте авиакомпании.