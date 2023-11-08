Новая точка на пути круизного лайнера

Новая остановка в маршруте лайнера Astoria Grande – Самсун.

ООО «Судоходная компания Аквилон» сообщила, что теперь в маршруте ее круизного судна Astoria Grande – новая интересная точка, турецкий город Самсун.



Свой первый заход в этот порт Astoria Grande уже совершила 2 ноября – судно встречал лично мэр города, который торжественно поприветствовал экипаж и прибывших туристов, подарив всем женщинам лайнера 700 красных роз с индивидуальными пожеланиями.

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Город Самсун был основан в VII веке до нашей эры и имеет очень богатую историю. Помимо античного наследия, он сыграл важную роль в истории современной Турции – ведь именно отсюда Ататюрк начал своё освободительное движение. Кроме того, Самсун знаменит широкими благоустроенными пляжами и множеством природных достопримечательностей — например, водопадами и термальными источниками. А исторический центр города находится в пешей доступности от терминала.

Помимо свободного времени в городе, для пассажиров Astoria Grande были разработаны две экскурсионные программы на выбор. Одна из них включает посещение «Деревни амазонок» неподалеку от Самсуна, исторической верфи в центре города и корабля-музея Бандырма, а также шопинг в самом известном на черноморском побережье молле Piazza и на крупнейшей торговой улице Истикляль.



Вторая программа предполагает автобусную поездку до Амасьи – древней столицы Понтийского царства, основанной в III веке до нашей эры и получившей прозвище «Город яблок» — где расположен музей бессмертной любви Ферхата и Ширин, а также археологический музей с множеством античных экспонатов.



Кроме того, предусмотрено время на прогулку по самому городу с уникальной архитектурой и дегустацию яблочного чая.