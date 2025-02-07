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Идеальный гид по зимнему Дубаю
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Новые рейсы из Читы в Барнаул и Новокузнецк

Новые рейсы из Читы в Барнаул и Новокузнецк

Авиакомпания Red Wings открывает прямые регулярные рейсы из Читы в Барнаул и Новокузнецк. Полёты из столицы Забайкальского края будут выполняться с 4 апреля в Новокузнецк, а с 6 апреля – в Барнаул.

Рейсы из Читы в Новокузнецк планируются по пятницам, вылет – в 9:30 (по местному времени), обратный рейс – в 03:45 (по местному времени). Время в полёте составит 2 часа 45 минут. При покупке билетов туда-обратно стоимость стартует от 12 900 руб.

Полёты из Читы в Барнаул будут осуществляться на еженедельной основе, по воскресеньям, вылет – в 10:05 (по местному времени), обратный рейс – в 04:00 (по местному времени). С 4 июня количество частот будет увеличено до двух в неделю с вылетом из Читы по средам. Время в полёте составит 3 часа 10 минут. При покупке билетов туда-обратно стоимость стартует от 14 200 руб. Новые рейсы будут выполняться на воздушных судах Superjet-100 вместимостью до 100 кресел.

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