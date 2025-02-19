Новые рейсы из Ханты-Мансийска в Салехард

«С марта мы впервые запустим прямые рейсы между столицами ХМАО – Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО). Уверены, что данное направление полетов будет пользоваться популярностью у жителей обоих регионов, так как позволит быстро, комфортно и безопасно перемещаться между ними», — комментирует Наталия Кошевар, заместитель генерального директора по коммерции — коммерческий директор авиакомпании «РусЛайн».