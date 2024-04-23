Новые рейсы: из Казани в Нальчик

Российская авиакомпания Red Wings сообщила, что с 4 мая открывает новый рейс.

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Полеты по новому маршруту будут выполняться один раз в неделю – на ближнемагистральных самолетах SSJ-100. Благодаря участию Red Wings в федеральной программе субсидирования авиаперевозок цены на билеты невысоки: минимальный тариф 5400 рублей.



Начиная с 4 мая прямой рейс продолжительностью около 3 часов выполняется по субботам (вылет из Казани в 08:00; из Нальчика — в 12:05), а с 26 мая рейс будет выполняться по воскресеньям (вылет из Казани — в 15:15, из Нальчика — в 19:25).