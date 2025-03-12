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Тестируем HONOR X9c на Алтае ❄️
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Новые рейсы в Новый Уренгой

Новые рейсы в Новый Уренгой

Полеты начнутся с 4 мая.

С 4 мая стартует полётная программа авиакомпании Red Wings из Саратова в Новый Уренгой. Рейсы WZ-1927/1928 будут выполняться дважды в неделю – по средам и воскресеньям.

В период весенне-летнего расписания рейсы WZ-1927 из Саратова в Новый Уренгой вылетают в 10:50 (по местному времени), WZ-1928 в обратном направлении – в 16:30 (по местному времени). Продолжительность полёта составит 3 часа 45 минут. 

Перелёты будут осуществляться на ближнемагистральном лайнере Superjet-100 вместимостью до 100 пассажиров. 

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