Новый год на краю света: круиз в Антарктиду с Клубом полярных путешествий

Мечтаете встретить Новый год по-настоящему незабываемо? Клуб полярных путешествий приглашает вас провести новогодние каникулы в Антарктиде! Представьте: вместо праздничной суеты — сверкающие айсберги, белоснежные пейзажи и колонии пингвинов.

Прогулка на экспедиционной лодке «Зодиак»

Вот уже 25 лет Клуб организует экспедиционные круизы в Арктику и Антарктику на судах ледового класса, а также создает уникальные путешествия на Северный полюс на борту атомного ледокола «50 лет Победы». К декабрю 2025 года Клуб готовит по-настоящему особенное путешествие в Антарктиду — специальный проект: полностью русскоязычный рейс, исключительные гости и эксклюзивная предкруизная программа.

Исследование Антарктиды и Южных Шетландских островов

Главное приключение будущего года начнется со звуков аргентинского танго в солнечном Буэнос-Айресе. В программе — авторские прогулки по самым колоритным улицам города, танго-шоу и посещение традиционного ранчо, где гости попробуют блюда национальной кухни и лучшие вина региона. Затем мы отправимся в самый южный город нашей планеты — Ушуая, в окрестностях которого посетим удивительный парк «Огненная Земля», после чего поднимемся на борт корабля и отправимся навстречу антарктическим приключениям.



Национальный парк «Огненная Земля»

Само путешествие пройдет на борту единственного в мире экспедиционного судна класса люкс на сто человек — «Си Спирит». Его небольшая вместимость — главное преимущество: все пассажиры могут участвовать в высадках на берег одновременно. Дело в том, что в Антарктиде действуют природоохранные ограничения, и на берегу одновременно может находиться не более 100 человек, как раз на такое количество пассажиров рассчитано судно. Данная особенность позволяет не тратить время путешественников в очередях на высадки, а полноценно исследовать регион, посещая больше интересных мест.

Достижение Антарктиды

Каждый день путешественников ждет до 2–3 активностей вне судна, каждая из которых длится около 2 часов. Это может быть хайкинг, прогулки на экспедиционных лодках среди лабиринтов сверкающих айсбергов, высадки на континент и необитаемые острова.

Полярный каякинг

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Во время зодиак-круизов на экспедиционных лодках мы встречаем морских обитателей: тюленей, морских леопардов и королей Южного океана, огромных китов, приплывающих сюда в поисках криля.

Встреча с китом

И конечно, не обойдется без встречи с пингвинами, мы подойдем к самым большим колониям и вместе с полярными экспертами понаблюдаем за тем, как живут «коренные жители» Антарктики.



Посещение колонии пингвинов

На самом судне каждая деталь продумана до мелочей: уютные каюты, ресторан с изысканной кухней и даже джакузи на открытой палубе — все прелести цивилизации.

Джакузи на открытой палубе

По-настоящему праздничную атмосферу путешествия создадут специальные гости. Евгений Гришковец — писатель, драматург и актер — проведет закрытый творческий вечер для гостей круиза. Фёдор Конюхов, знаменитый путешественник и рекордсмен, расскажет о своих антарктических проектах и будущих рекордах. А также Сергей Доля — тревел-блогер и фотограф, посетивший более 140 стран, и Фёдор Романенко — ведущий научный сотрудник МГУ, участник более 80 экспедиций и наш любимый лектор, чьи презентации неизменно собирают больше всего слушателей.

Празднование Нового года в Антарктиде

И, конечно, самая волшебная часть путешествия — празднование Нового года! Только представьте: грандиозная новогодняя вечеринка на фоне огромных, будто светящихся изнутри айсбергов и захватывающих полярных пейзажей — такой праздник точно запомнится на всю жизнь.

Присоединяйтесь к путешествию 27 декабря 2025 – 7 января 2026 и начните новый год с исполнения давней мечты!

По вопросам бронирования - [email protected]. + 7 (495) 150-52-70.