Новый год на Мальдивах: пляжные вечеринки, гастрономические ужины и мастер-классы

Для тех, кто хочет встретить новый 2023 год стильно и со вкусом – праздничная программа в Le Méridien Maldives Resort & Spa.

Недавно открытый на Мальдивах курорт Le Méridien Maldives Resort & Spa идеально подходит для праздничных каникул, ведь он сочетает в себе ностальгию по эпохе гламурных путешествий и европейского шика середины прошлого века и тропические декорации острова Тиламаафуши в самом сердце Индийского океана.

И взрослые, и дети — все найдут здесь развлечения по душе, которыми можно наполнить свой день, не забывая при этом и о любимых праздничных традициях. Отправиться в гастрономическое путешествие по ресторанам курорта, насладиться закатным «золотым часом» с коктейлем в руках в погоне за вечным летом, исследовать подводный мир и просто весело провести время – выбор за вами.

Торжества начнутся на курорте с коктейльного часа Au Soleil на необитаемом острове Боду Финол(ху), принадлежащем курорту, в пятницу, 30 декабря. Авторские коктейли на фоне красочных закатов и безупречное обслуживание – что может быть лучше? Любителей морепродуктов шеф-повара ресторана Velaa Bar + Grill порадуют специальным ужином из свежевыловленного лобстера. А тех, кто требует не только хлеба, но и зрелищ, ждут за стойкой тэппанъяки заведения Tabemasu – такое эффектное шоу невозможно забыть!

Канун Нового года начнется с дневной дегустации вин и сыров Старого и Нового света под руководством опытного сомелье. А вечером остров Тиламаафуши перенесется в эру гламурных путешествий 1960-х годов. Вечер, вдохновленный золотой эпохой джетсета, европейскими традициями и любовью к удовольствиям и красивой жизни.

Последняя ночь 2022 года — это время изысканных блюд, ярких коктейлей, танцев, музыки и развлечений на пляже. Блюда, приготовленные из свежайших ингредиентов в концепции «с фермы на стол» и сегодняшний улов: в меню ужина соединятся местные ингредиенты и международные традиции. Вечер будет сопровождать живая музыка, DJ-сессия и фейрверки, которые ознаменуют наступление Нового года яркими всполохами в ночном небе.

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В первый день 2023 года гостей ждут поздний ленивый завтрак и неформальный ужин из пяти перемен блюд и специально подобранных вин в Riviera Tapas & Bar под музыкальный аккомпанемент на фоне панорамного вида на океан.

2 января гости могут окунуться в гастрономическую атмосферу Мальдивских островов: их ждут домашняя островная еда, древние рецепты эпохи «маршрута специй» и зажигательные ритмы барабанов «боду беру». Те же, кто предпочитает более спокойные трапезы, могут попробовать авторский микс свежего морского улова и разнообразных овощных культур, выращенных в теплице курорта, от шеф-повара.

В канун Рождества миксологи курорта проведут мастер-класс по приготовлению фирменных коктейлей и поделятся секретами идеального аперитива. Гости смогут полюбоваться «золотым часом», волшебным предзакатным временем, которое создает на небе игру ярких оттенков, и насладиться шампанским и закусками на собственном частном острове курорта Боду-Финолху. После этого их ждет волшебный рождественский ужин в пляжном ресторане Turquoise, вдохновленный мальдивской культурой и европейскими гастрономическими традициями.