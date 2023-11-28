Новый год в Игорной зоне «Красная Поляна»: что будет

Новый год и первое полугодие 2024-го года игорная зона «Красная Поляна» посвящает творчеству великого русского поэта - Александра Сергеевича Пушкина. В связи с этим, в игорной зоне пройдет ряд грандиозных событий с культурными отсылками к эпохе XIX века.

Общий призовой фонд всех розыгрышей в период новогодних каникул составит почти 40 000 000 рублей. Гости смогут побывать на концертах Леонида Агутина, Anna Asti, группы «УмаТурман», «КняZz», «Новогодняя дискотека 90-00-хх» и увидеть блистательное денежное шоу «Пиковая Дама» – развлекательная программа в формате Show Time будет проходить в «Казино Сочи» ежедневно с 1 по 7 января.

По сложившейся традиции, на концерты звезд и шоу-программы в «Казино Сочи», в казино «Бумеранг», в зале игровых автоматов «Бонус Slots» – вход свободный, 18+. При себе необходимо иметь карту гостя или оригинал паспорт для регистрации.



Для гостей, которые планируют встретить Новый год в горах Сочи, игорная зона «Красная Поляна» подготовила два специальных праздничных ужина 31 декабря: в стоимость уже включены специальный гастрономический сет от звездного бренд-шефа Ильи Захаров, развлекательная программа с участием лучших артистов и творческих коллективов России, приятные сюрпризы и подарки.

Так, 31 декабря в ресторане высокой кухни Brunello пройдет новогодний бал и ужин под названием «И блеск, и шум, и говор бала» (стоимость билета – 40 000 рублей). В другом ресторане — «Баффет» воспроизведут атмосферу русского трактира с традиционной национальной кухней и развлекательной программой «Гуляй, гусар!» (стоимость билета — 25 000 рублей). Организаторы напоминают, что бронировать столики необходимо как можно заранее.

Феерические шоу-программы приготовили «Казино Сочи» и казино «Бумеранг». 31 декабря на главных сценах этих заведений – зажигательные выступления музыкальных кавер-групп, розыгрыш подарков и увлекательные представления для взрослых. Новогодняя мистерия пройдет в «Казино Сочи»: грандиозная шоу-программа «Пушкин ALL IN». Гости казино не просто погрузятся в атмосферу шедевров великого поэта, но и почувствуют себя подлинными героями и героинями его эпохи: в игорной зоне «Красная Поляна» соединятся культурные параллели 21-го и 19-го веков.

Также большая Новогодняя ночь состоится в казино «Бумеранг»: здесь обязательно будет Дед Мороз со Снегурочкой и концерт кавер-группы «FIRMA» – шикарная программа, которая принесет много новых и ярких впечатлений.

Попасть на Новогоднюю мистерию «Пушкин ALL IN» и Новогоднюю ночь очень легко – необходимо только взять с собой карту гостя игорной зоны «Красная Поляна» или оригинал паспорта для регистрации. Вход свободный, 18+.

С 31 декабря по 7 января - программа событий игорной зоны «Красная Поляна»

31 декабря – новогодняя ночь в ресторане Brunello: светский раут «И блеск, и шум, и говор бала». Специальное меню от бренд-шефа Ильи Захарова: хурма с сыром рокфор и белым трюфелем; стерлядь, приготовленная на березовом соке; оливье с крабом и красной икрой; паштет из утки с хрустящей бриошью — это только часть праздничного меню. Музыкальные резиденты — стильная и зажигательная группа Los Angeles; трио EasyTone с программой, наполненной французским шиком. Билеты на сайте ресторана.

31 декабря – новогодняя ночь «Гуляй, гусар!» в ресторане «Баффет». Атмосфера русского трактира с традиционной национальной кухней и развлекательной программой. Бренд-шеф Илья Захаров включил в праздничное меню блюда, которые любил сам А. С. Пушкин. Билеты на новогодний ужин – здесь.

31 декабря – «Пушкин ALL IN»: Новогодняя мистерия в «Казино Сочи». Начало в 23:00. Вход свободный. Большая новогодняя праздничная программа, посвященная творчеству А. С. Пушкина. Гости казино не просто погрузятся в атмосферу шедевров великого писателя и поэта, но и почувствуют себя подлинными героями и героинями его эпохи: в игорной зоне «Красная Поляна» соединятся культурные параллели 21-го и 19-го веков.

31 декабря – Новогодняя ночь в казино «Бумеранг». Начало в 23:00. Вход свободный. Дед Мороз и Снегурочка, шоу-программа, розыгрыш подарков, праздничное меню в Boomerang Food& Bar, концерт кавер-группы «FIRMA» — шикарная программа, которая принесет много новых и ярких впечатлений.

С 1 по 7 января – SHOW TIME + развлекательное денежное шоу «Пиковая Дама» в «Казино Сочи». Начало в 21:00. Вход свободный. Новая программа вызывает восторг до мурашек! Лучшие артисты и творческие коллективы России, масштаб и замысел невероятный: ежедневный розыгрыш 300 000 рублей среди всех гостей.

1 января – Опохмел-вечеринка Gipsy Stars Show в «Казино Сочи». Розыгрыш «Пиковая Дама» с призовым фондом 300 000 рублей — играют все! Начало программы в 21:00. Вход свободный.

1 января – День Рождения зала игровых автоматов «Бонус Slots»: большая праздничная программа «Сказки для взрослых». Розыгрыш 3 000 000 рублей и главный приз 1 000 000 рублей. Начало программы в 21:00. Вход свободный.

С 1 по 6 января – розыгрыш «5 минут до» в казино «Бумеранг», призовой фонд 350 000 рублей. Каждый час с 19:55. Вход свободный.

Со 2 по 9 января – специальная серия турниров 7-years Casino & Poker Club Birthday, приуроченная к Дню рождения «Казино Сочи» и Покерного клуба Сочи.



2-7 января — музыкальная программа и розыгрыш в зале игровых автоматов «Бонус Slots». Розыгрыш «Новогодний Бонус — 200 000 рублей». Начало программы в 21:00. Вход свободный. 18+, при себе необходимо иметь карту гостя или оригинал паспорта для регистрации.

3 января – концерт Леонида Агутина в RED ARENA. Билеты на официальном сайте площадки.

3 января – Розыгрыш VIP-Weekend в «Казино Сочи». Призовый фонд 15 000 000 рублей (главный приз 11 000 000 рублей). Для обладателей карт статуса «Бриллиант» и «Премьер».

4 января – концерт группы «УмаТурман» и SHOW TIME — День рождения казино «Бумеранг». Розыгрыш с призовым фондом 5 000 000 рублей. Начало в 21:00. Вход свободный. 18+, при себе необходимо иметь карту гостя или оригинал паспорта для регистрации.

4 января – концерт группы «КНЯZZ» в RED ARENA. Билеты – здесь.

5 января – День рождения «Казино Сочи»: грандиозная шоу-программа, огромный праздничный торт и призовой фонд 10 000 000 рублей. Начало в 21:00. Вход свободный.

5 января – ANNA ASTI в RED ARENA. Билеты приобретайте тут.

6 января - Новогодняя дискотека 90-х-00-х. в RED ARENA. Подробнее – здесь.

7 января - STAND UP в RED ARENA. Переходите по ссылке, чтобы узнать о билетах.