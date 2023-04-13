Новый рамный внедорожник TANK 300: тест-драйв посреди степи и гор

Тестируем новый рамный внедорожник в Хакасии: среди шаманов и суровой природы.

– К лету все наладится.

Шаманка Евгения, раздав индивидуальные советы, переходит к общим прогнозам. А еще подкидывает в костер кусочки хлеба, делает то, что сотни лет назад делали ее предки-шаманы: кормит духов, стараясь их задобрить. Евгения поясняет.

– Это традиционная схема. Еще можно использовать сахар, соль.

Вокруг нас – бескрайняя степь, вдалеке виднеются горы. Шаманизм, это то, что совершенно естественно смотрится здесь, среди диких сибирских просторов, где на многие километры — ни души. Вместо района новостроек — горная гряда, вместо парковки — степь.

Я отхожу сделать фото, а через пару минут слышу, как по степи разносятся ритмичные отзвуки бубна: это Евгения начала камлать. Камлание — ритуал общение с духами, ему тысячи лет.



На суровых сибирских землях — шаманизм, по-прежнему, весьма популярная альтернатива современным системам знаний. Шаман, одновременно – врач, психолог и коуч, который просчитывает вашу жизнь на годы вперед. Говорят, что к местным шаманам раньше приезжали насчет фондовой биржи и котировок акций.

У шаманов — своя иерархия. Например, «пугдуровы» — самые авторитетные, топ-менеджмент среди шаманов, «пулгосы» — что-то вроде менеджера среднего звена, а «чаланчики» — самые простые из шаманов, где-то в самом начале карьерной лестницы.

Вверху на синем небе, лежит неподвижная цепь облаков, верхушки огромных гор белеют на синем небе. Здесь, среди сибирской природы, мы и тестировали новый TANK 300. Забирались повыше: на сложных подъемах рамный внедорожник чувствовал себя уверенно, мотору с лихвой хватало мощи. У TANK 300 – четырехцилиндровый рядный бензиновый турбированный мотор с рабочим объемом 2 литра и мощностью 220 л. с. (крутящий момент — 380 Нм). Двигатель работает в паре с выносливой 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

История марки TANK (ТЭНК) началась три года назад в 2020 году. Изначально модель TANK 300 дебютировала в линейке премиальной марки Wey. Всего за три месяца она вышла в топ-10 самых продаваемых моделей в Китае. Спустя еще три месяца новинка установила новый рекорд продаж. Быстрый и крупный успех способствовал выделению бренда TANK в самостоятельное подразделение в 2021 году.

Реклама

По пути к Саяно–Шушенская ГЭС – отличная асфальтовая дорога, которая тянется из Абакана. Ехать несколько часов, за то время можно вдоволь понять, как ведет себя TANK 300 на трассе. Что можно сразу отметить – удобные кресла, они отделаны черной кожей Nappa, а передние еще и с обогревом и вентиляцией. Кроме того, в автомобиле четкие и информативные дисплеи — оба с диагональю по 12,3 дюйма.

Уже в базовой комплектации внедорожник оснащен адаптивным круиз- контролем, системой контроля рядности с функцией удержания по центру полосы, сканерами дорожных знаков. Датчик дождя и омыватель камеры заднего вида помогут справиться с непогодой.

Tank 300, вид снаружи: светодиодные фары и фонари, 17-дюймовые легкосплавные диски черного цвета.

Вековой ельник заслоняет небо своими растопыренными космами, вдали вспыхивают слепящие пятна заката, наш TANK 300 300 спускается все ниже и ниже с холма. Самое время попробовать внедорожные качества автомобиля.

Характеристики у TANK 300 внушительные: клиренс в 224 мм, а глубина брода, который вы можете преодолеть – 700 мм. Полный привод реализован по схеме с жестко подключаемыми передними колесами (Part-time) и дополнен понижающей передачей. В комплектации Premium, предусмотрены принудительные блокировки для обоих межколесных дифференциалов.

Внедорожник TANK 300 базируется на платформе собственной разработки концерна Great Wall Motor. Платформа прошла более 6 млн километров дорожных испытаний, 76 видов экстремальных тестов в 18 типах окружающей среды.

А еще у TANK 300 много электронных помощников, которые упрощают жизнь на бездорожье. Например, автомобиль может поддерживать предельно малую скорость на спусках, подъемах и ровных участках. У TANK 300 – девять режимов движения и есть опция «Эксперт», которые позволяет настроить автомобиль до мелочей.

Ну и еще две отличные опции, которые понравились. Во-первых, это TAKK TURN (в народе его уже прозвали «танковым разворотом»): электроника подтормаживает отдельные колеса и уменьшает диаметр разворота, что особенно важно в ограниченном пространстве. Мы пробовали – работает, действительно, эффективно.

Вторая, очень удобная опция: прозрачный капот. TANK 300 воссоздает на мультимедийном дисплее поверхность дороги под колесами автомобиля, что, конечно, незаменимая услуга на бездорожье.

В целом, наши впечатления от TANK 300: современный, хорошо сбалансированный внедорожник, готовый для самых серьезных испытаний. Автомобиль, кстати, уже поступил в продажу: вполне возможно, что скоро и вы увидите его на дороге.