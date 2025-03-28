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Новый тренд: россияне бронируют отдых в своих же городах

Новый тренд: россияне бронируют отдых в своих же городах

Специалисты сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок» отмечают растущий спрос россиян на отдых в своем же городе в ряде регионов.

В частности рост числа бронирований местными жителями в 2025 году наблюдается в Хабаровске (на 30%), Ставрополе (на 27%) и Ростове-на-Дону (на 5%). В среднем по стране каждое седьмое бронирование на 2025 год (15%) туристы совершают в объектах размещения в своих же населенных пунктах. Наиболее частой мотивацией для таких поездок служит стремление перезагрузиться и сбежать от рутины.

В 2024 году высокие темпы роста числа бронирований от местных жителей продемонстрировали Иркутск (в два раза), Тюмень (в полтора раза), Уфа (на 40%), Воронеж (на 35%), Калининград (на 26%), Казань (на 19%), Екатеринбург (на 17%).

Большинство туристов используют подобный формат отдыха как возможность сменить обстановку – такие результаты показал опрос, проведенный Островком среди тысячи российских путешественников. Главной мотивацией респондентов, которые бывали туристами в своем же городе, стало желание сбежать от рутины и отдохнуть вне дома (12%), устроить романтическое свидание (7%), найти уединение и тишину (3%), провести вечеринку с друзьями (2%) или праздничный отдых (2%). Каждый восьмой признался, что ему не доводилось быть туристом в своем городе, однако он хотел бы попробовать такой отдых (12% опрошенных).

Наибольшей популярностью подобный тип отдыха пользуется в Сочи: каждое третье бронирование на 2025 год жители южной столицы совершают в отелях и апартаментах своего же города. Также высокие показатели зафиксированы в Санкт-Петербурге – 26% бронирований приходится на жителей города, в Москве — 19%, во Владивостоке — 17%, во Владикавказе — 15%, в Казани и Иркутске — по 13%. 

Как отмечают в Островке, отдых в своем городе чаще всего непродолжительный: туристы бронируют размещение на 1–2 ночи, в то время как средняя продолжительность бронирований в других регионах России превышает три ночи. 

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