Новый подход к качественному сну.

В условиях высокой урбанизации и постоянного стресса полноценный отдых становится необходимым компонентом поддержания здоровья и благополучия. Вместе с отелем Palmira Business Club мы рассказываем про инновационный подход к организации отдыха гостей – концепцию сонного туризма, направленную на максимальное восстановление и релаксацию.

Меню подушек: индивидуальный подход к ортопедическому комфорту

Одним из центральных аспектов сонного туризма является меню подушек, позволяющее гостям выбрать подушку, оптимально соответствующую их физиологическим и ортопедическим потребностям. Исследования показывают, что правильный выбор подушки может значительно улучшить качество сна за счет обеспечения адекватной поддержки головы и шеи, предотвращения неправильного положения позвоночника и уменьшения нагрузки на мышцы.



В отеле доступны подушки различной жесткости и наполнителей, включая варианты с добавлением эфирных масел и эффекта памяти, которые помогут с бессонницей и обеспечат максимально комфортный сон, что позволяет персонализировать выбор для каждого гостя.

Шторы димаут: оптимизация условий освещенности

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Свет является мощным регулятором циркадных ритмов человека, и его избыточное количество может негативно сказываться на качестве сна. Шторы димаут, используемые, к примеру, в Palmira Business Club, полностью блокируют проникновение внешнего света, создавая условия для поддержания естественного циркадного ритма и обеспечения глубокого и непрерывного сна. Это особенно важно для людей с высокой светочувствительностью и тех, кто испытывает десинхронизацию внутренних часов из-за частых перелетов.

Специализированные матрасы: эргономическая поддержка и комфорт

Качественный матрас играет ключевую роль в поддержании здоровья позвоночника и общего комфорта во время сна. В номерах отеля установлены специализированные матрасы Аскона, разработанные с учетом новейших достижений в области ортопедии и материаловедения. Эти матрасы обеспечивают оптимальную поддержку позвоночника, равномерное распределение веса тела и снижение давления на суставы. Исследования подтверждают, что использование таких матрасов способствует улучшению качества сна, уменьшению болей в спине и повышению общего уровня комфорта.

Концепция сонного туризма – новый тренд качественного отдыха. Данный подход способствует улучшению качества сна и восстановлению физических и психоэмоциональных сил для гостей отеля.