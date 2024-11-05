Новый взгляд на русский outdoor: как инновации меняют активный отдых в России

Активный отдых становится неотъемлемой частью жизни россиян. Как отечественные производители спортивных товаров отвечают на растущий спрос и делают качественное снаряжение доступным для каждого?

В эпоху, когда активный отдых становится неотъемлемой частью современного образа жизни, доступность качественного снаряжения играет ключевую роль. Российский гипермаркет спортивных товаров Desport поставил перед собой амбициозную задачу – сделать outdoor доступным для каждого. Чтобы продемонстрировать свой подход, компания организовала увлекательное двухдневное мероприятие в «Усадьбе Охотника» — загородном комплексе Подмосковья – с широким спектром активностей: от экстремальных поездок по бездорожью до умиротворяющей рыбалки на живописном озере.

Этот опыт позволил увидеть, как современные технологии и высококлассное снаряжение трансформируют подход к активному отдыху в России. Новый взгляд на русский outdoor – это гармоничное сочетание традиций и инноваций, где передовые технологии помогают глубже познать удивительную природу нашей страны, делая этот опыт более доступным, безопасным и экологичным.

Данные Desport свидетельствуют о значительном росте спроса на товары для активного отдыха и походов за последние 5 лет. Этот тренд, зародившийся во время пандемии, продолжает набирать обороты. Сегодня эта категория составляет почти треть товарооборота компании.

Интересно отметить, что на втором месте по популярности находятся товары для зимних видов спорта, занимающие 26% от общего объема продаж. Это существенное отличие от ассортимента Decathlon, предшественника Desport, где зимним видам спорта уделялось гораздо меньше внимания. Desport, учитывая климатические особенности России, стремится предоставить максимально широкий выбор в этой категории.

Замыкают тройку лидеров товары для повседневного спорта и детский спортивный инвентарь, на которые приходится 12% продаж. Эти цифры не только отражают бизнес-стратегию Desport – «спорт для всей семьи», но и демонстрируют предпочтения россиян.

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Интересный подход Desport проявляется и в разработке снаряжения с акцентом на функциональность. Например, при создании новой линейки походных палаток инженеры компании, опираясь на опыт российских путешественников, внесли ряд усовершенствований. В частности, было предусмотрено специальное отделение для рюкзака внутри палатки, что позволяет сохранить вещи сухими даже в экстремальных погодных условиях.

В Desport отметили, что год от года наполнение походного набора совершенствуется. Если раньше он состоял из палатки, спальника, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), и фонарик, то сегодня к этому списку добавились такие современные элементы, как самонадувающийся коврик и питьевая система. В Desport связывают это со стремлением туристов сделать свой отдых на природе максимально комфортным. Со своей стороны спортивные производители и ритейлеры стараются отвечать таким требованиям.

«Мы постоянно совершенствуем наши продукты, чтобы они были максимально удобными в использовании. Например, многие помнят палатки Decathlon, которые были одними из самых популярных товаров в категории активного отдыха. Основываясь на отзывах наших клиентов, мы отправились на производство этих палаток в Китай. Там наш отдел производства совместно с дизайнерами модифицировал как кемпинговые, так и треккинговые модели, создав уникальный продукт при сохранении доступной цены», – говорит представитель Desport.

Также в компании уделяют особое внимание качеству своей продукции. Все товары бренда DeWay имеют гарантию 2 года. Кроме того, компания практикует тестирование наиболее техничных товаров в реальных условиях с участием покупателей. В случае выявления критических отклонений товар не выпускается в продажу, если же доработки не критичные, такие, например, как добавить карман, они учитываются при производстве следующей партии товаров.

Ключевое преимущество Desport – доступность. Компания стремится предложить базовые походные наборы и другое снаряжение по ценам ниже среднерыночных. Это достигается благодаря развитию собственных торговых марок (СТМ). За неполный год работы компания создала более 4300 наименований СТМ во всех 60 видах спорта, представленных в их ассортименте. И не останавливается на достигнутом. К концу 2025 года компания планирует расширить ассортимент СТМ до 7000 наименований. Кроме того, в планах – усиление присутствия на ведущих российских маркетплейсах.

Своей деятельностью Desport способствует формированию новой культуры активного отдыха в России, делая качественное снаряжение доступным для широкого круга любителей природы и спорта.