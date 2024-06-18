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Новый закон в Башкирии: на опасных маршрутах туристов будут сопровождать аттестованные инструктора

В конце июня в Башкирии планируют принять законопроект о спецсопровождении туристов на опасных маршрутах.

По информации пресс-службы республиканского парламента: власти собираются внести изменения в законодательство о туристской деятельности в Республике Башкортостан.

В новой версии закона предусматривается обязательное прохождение аттестации для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, предоставляющих туристические услуги. Теперь на опасных маршрутах туристические агентства должны обеспечивать сопровождение только аттестованными инструкторами. Осуществление контроля за соблюдением новых правил возложено на контролирующие и надзорные органы в регионе.

Министерство предпринимательства и туризма будет осуществлять определение маршрутов, которые относятся к категории повышенной сложности.

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