Новый закон в Башкирии: на опасных маршрутах туристов будут сопровождать аттестованные инструктора

В конце июня в Башкирии планируют принять законопроект о спецсопровождении туристов на опасных маршрутах.
По информации пресс-службы республиканского парламента: власти собираются внести изменения в законодательство о туристской деятельности в Республике Башкортостан.
В новой версии закона предусматривается обязательное прохождение аттестации для экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников, предоставляющих туристические услуги. Теперь на опасных маршрутах туристические агентства должны обеспечивать сопровождение только аттестованными инструкторами. Осуществление контроля за соблюдением новых правил возложено на контролирующие и надзорные органы в регионе.
Министерство предпринимательства и туризма будет осуществлять определение маршрутов, которые относятся к категории повышенной сложности.
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