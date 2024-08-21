О путешествиях, собаках и книгах: интервью с современной кочевницей Анной Смолиной

В 2017 году Анна Смолина решила кардинально поменять свою жизнь: взяла велосипед, пожилую таксу Капу – и отправилась в экстремальный велопоход на тысячи километров через всю Россию. В дороге она встретила своего мужа, с которым с тех пор и путешествует по миру, позже издала несколько книг, а по мотивам её приключений сняли целый фильм. Поговорили с Анной о её пути – жизненном, творческом и кочевническом.

– В соцсетях вы называете себя современной кочевницей. А как бы вы объяснили, что такое современное кочевничество – образ жизни, философия?

– Думаю, что это именно образ жизни, у меня не получается долго сидеть на одном месте. Внутри появляется зов, который я не могу игнорировать. Сложно предавать свои желания, пока дух авантюризма еще жив. Дорога манит меня не только новыми открытиями, но и потребностью жить под открытым небом, вдали от цивилизации. Раньше я думала, что так убегаю от себя, но спустя годы поняла, что это мое личное лекарство для восстановления душевных сил и способ услышать, что на самом деле творится у меня внутри.

– В 2017 году вы отправились в первый свой велопоход на полгода и девять тысяч километров, проехали на велосипеде через Центральную Россию и Сибирь, от Набережных Челнов до Магадана. Почему вы выбрали именно такой эпичный и длинный маршрут?

– До Магадана, к сожалению, в 2017 году я так и не добралась. На сотый день пути я встретила своего будущего мужа Валерия, такого же одинокого путешественника. Мы свернули тогда в Монголию и хотели добраться до Юго-Восточной Азии в тепло. В России в то время уже пришли холода и Магадан заметало снегом, ехать по таким условиям было уже опасно. Но до Магадана в итоге мы добрались летом 2023 года, этот маршрут был важен для меня, потому что на Крайнем Севере живет моя мама.

Первый день велопохода в 2017 году Фото: Анна Смолина

– Есть ли у вас какие-то вдохновители, которые помогли решиться на путешествие? Название блога — «А чего дома сидеть?» — это же отсылка к Конюхову?

– Многие ошибочно полагают, что эта фраза принадлежит Федору Конюхову. В рунете даже бытует легенда, как она появилась! Но все это неправда. Я специально связывалась с семейством Конюховых, чтобы получить комментарии по этому вопросу. Они подтвердили, что все это народное творчество. Молва приписала эти слова легендарному путешественнику, а он их на самом деле никогда не говорил.

А идея с походом пришла ко мне внезапно. Я не следила за велотуризмом, не читала тематические блоги, никто не был для меня примером или идейным вдохновителем. Решение созрело спонтанно и всего за два дня. Сначала оно просто пронеслось в потоке мыслей, затем я вернулась к нему уже со всей серьезностью. Я определила формат, маршрут и просто начала готовиться, представляя себя первопроходцем. Но важным толчком к этому решению стало то, что я в тот период жизни переживала внутренний кризис. То есть, откровенно говоря, собралась в этот экстремальный поход от отчаяния.

– Назовите три главных инсайта, которые вам подарил тот, первый поход.

– Дорога научила меня доверять миру.

Научила по-настоящему слушать свои внутренние подсказки, их еще называют интуицией.

Вдобавок я узнала, что в нашей стране большое количество добрых и отзывчивых людей. Меня тогда поддерживали совершенно посторонние люди из многих городов России.

Фото: Анна Смолина

– После велопохода вы – уже в расширенном составе – отправились по Памирскому тракту, Ликийской тропе и многим другим местам. Это были путешествия самых разных форматов – пешком с палаткой, с автодомом. Назовите три самых фантастических места, которые вы посетили за время своих путешествий?

О, ну критерий фантастичности, пожалуй, у всех разный. Для нас с супругом такими местами становятся не только атмосферные локации, но и сложные по преодолению.

И если выделять их в ТОП-3, то это конечно же Колыма, Памирский тракт и Афганистан. Абсолютные лидеры для нас по впечатлениям и препятствиям, с которыми мы там сталкивались. Эти маршруты навсегда останутся в наших сердцах.

Фото: Анна Смолина

– Ваше первое (и последующие) путешествие примечательно еще и спутницей – пожилой таксой Капой. Вы рассказывали, что она не только проехала с вами на прицепе весь первый веломаршрут, но позже прошла с вами пешком Памирский тракт вдоль афганской границы, покорила множество горных вершин, выдержала изнуряющую жару, ледяные ночи в палатке и даже нашествие волков.

А какие хвостатые путешествуют с вами сейчас? Какие советы вы бы дали путешественникам, которые отправляются исследовать мир вместе с питомцами?

– В январе 2019 года Капы не стало, я тяжело переносила ее уход, она прожила со мной больше 14 лет и была не просто компаньоном, но и самым настоящим другом, с которым мы понимали друг друга по одному только взгляду. За несколько месяцев до ее ухода, когда мы уже понимали к чему все идет, у нас появилась вторая собака – щенок той-терьера. Мы приобрели его в Таджикистане. Для меня было важно переключить горькие мысли на заботу о ком-то другом, чтобы не так остро переживать потерю Капы.

А спустя год уже в Минске у нас появилась и вторая крошечная тойка. Теперь Болтик и Воля наши неизменные спутники, которые начали с нами путешествовать с самого щенячества.

Фото: Анна Смолина

А вот совет могу дать самый банальный — всегда узнавать правила ввоза домашних животных той страны, в которую отправляешься путешествовать. Особенно если предстоит перелет на самолете. Есть набор обязательных бумаг и подтверждений, без которых улететь или попасть в определенную страну будет невозможно.

И кроме того, просто любить своих четвероногих друзей, заранее продумывать их комфорт и питание. К примеру, во многих странах отличаются полки с кормами для собак. Если у питомца есть какие-то особенности с питанием, то корм лучше взять с собой с большим запасом, потому что его потом можно не найти.

Мы никогда не берем большие упаковки корма, потому что после их вскрытия гранулы начинают окисляться, это наносит вред здоровью питомцев. Поэтому с нами едет запас из мешков по 2,5 кг.

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– Кажется, что подобные длительные путешествия в разные (подчас труднодоступные и неведомые обычному туристу) уголки планеты — это во многом про доверие к людям и открытость миру. Правда ли это?

– Таких случаев огромное количество, я бы даже сказала — огромнейшее! Хорошие люди есть везде, и особенно часто они встречаются в дороге. В этом плане меня покорила глубинка России. Я больше 20 лет прожила в Москве, в городе с высокой динамичностью, где все все время бегут и заняты только своими делами. У людей по-настоящему не остается времени отвлекаться на потребности или проблемы других. Зайдешь в метро и смотришь, с какими уставшими лицами едут люди, еще и ловишь себя на этом же. Очень маленький людской отклик в больших городах. И я, признаться, пока жила эти годы в столице, думала, что так устроен весь мир. Но когда отправилась на велосипеде по России открыла для себя — что это не так.

А после, когда мы пошли пешком по Памирскому тракту или проезжали с трейлером Иран — отклик местных по-настоящему ошеломил меня. Посторонние люди, видя что мы туристы, просто подходили на улице и предлагали свою помощь. Звали в гости в свои дома. Готовили для нас обеды и ужины. Этих примеров действительно очень много, с большим удовольствием я описываю их в своих книгах.

«Дорога научила меня доверять миру и слушать свои внутренние подсказки, их ещё называют интуицией».

– Вы уже написали и издали несколько книг о каждом из своих больших приключений. Сейчас в работе находится четвертая. О чем она? Как к вам вообще пришла мысль начать писать книги о своих путешествиях?

– Путешествовать я начала задолго до того, как написала первую книгу. Просто никогда не думала об этом. А в 2017 году, когда мой велопоход был закончен, читатели в соцсетях вдруг стали спрашивать, будет ли книга. Я морщилась и думала, ну я же публиковала такие подробные отчеты, зачем им еще и книга? А потом вдруг сказала себе, стоп, многие годы люди подчеркивают мой слаженный слог и пророчат писательское будущее. Почему бы и не попробовать?

Так появилась первая книга, а за ней и все остальные, я не смогла остановиться. На данный момент я пишу пятую книгу, но при этом она четвертая в серии «А чего дома сидеть?», а отдельная книга не из серии была написана несколько лет назад в жанре автофикшен, о моей истории, как в 15 лет я осталась жить на улице и после восстанавливала отношения с мамой.

Книга, над которой я работаю сейчас, – о нашем путешествии длиною в год, как мы на автомобиле с трейлером проехали всю Россию, добрались до Магадана, а после свернули в Афганистан, Иран и Ирак.

Фото: Анна Смолина

– Какие планы в будущем? Куда планируете новые путешествия?

– Этой осенью рассчитываем отправиться снова в Иран, оттуда двинуть в Саудовскую Аравию, Оман, Арабские Эмираты. Но сейчас повестка приносит нехорошие новости из стран Ближнего Востока и мы уже не уверены, что наши планы сбудутся. Время покажет.

Если будем вынуждены остаться дома, в таком случае сяду за новую книгу. Очень хочу попробовать себя в новом жанре — фэнтези. Есть свежая идея для создания сюжета и я смогу себя чем-то занять на время зимовки.

– Как вы считаете, для чего людям необходимо путешествовать?

– Думаю, что причины у всех разные. Кто-то просто мечтает увидеть весь мир и его основные достопримечательности. Кто-то бежит от себя или чувствует необъяснимый зов отправиться в дорогу. Ведь и форматов путешествовать огромное количество, от условий «все включено» до настоящего бушкрафта.

– Расскажите, как произошла встреча с будущим мужем во время первого путешествия. Он тоже путешественник? Похоже, что вы родственные души — на что в нем вы сразу обратили внимание?

– Валера догнал меня в Иркутской области, он (как и я) ехал на велосипеде, но только выезжал из Беларуси и направлялся в сторону Малайзии. На участке в России наши маршруты пересеклись, и мы сразу же объединились. Самым важным в объединении для меня стал вопрос безопасности. Несмотря на то, что я уже три месяца ехала одна и преодолела несколько тысяч километров, я всегда чувствовала свою уязвимость. Не только потому, что езда на велосипеде по федеральным трассам сама по себе опасна, но и потому, что сталкивалась с разными ситуациями, когда остро ощущала свою беззащитность.

Валера – рослый и добрый мужчина — словно был прислан ко мне на помощь, охранять меня. К нему я сразу испытала симпатию. Он был не первым, кого я встретила во время той поездки. Но стал первым, с кем мне захотелось объединиться.

Фото: Анна Смолина

– Вы стали прототипом главной героини х\ф «Поехавшая». А это как получилось?

– Это случилось совершенно неожиданно. Когда я написала свою первую книгу, для ее издания я отправилась на краудфандинговую площадку, чтобы читатели смогли поддержать ее выход и оформить предзаказы. Крауд-площадка Planeta.ru тогда сделала стандартную рассылку по своим подписчикам с новостью о моем проекте. И эта рассылка попалась на глаза одному из будущих продюсеров картины. Получилось, что на момент, когда книга еще даже не была издана, со мной уже связались продюсеры и предложили экранизировать историю. Так спустя годы и появилась «Поехавшая».

– Недавно у вас завершился уже третий успешный проект на «Планете» по сбору денег на издание новой книги. Почему вы решили обратиться к краудфандингу и как выбирали платформу? Поделитесь опытом и советами.

– Честно признаться, я выбрала «Планету» только из-за ее названия. Я человек, который путешествует по планете, и когда стала изучать крауд-платформы и увидела название «Планета», сразу поняла, что мне нужно сюда. А позже выяснила, что еще и не ошиблась. Как будто дорога меня сама привела в нужное место. Площадка активно помогала моим проектам, и все три оказались успешными. Особенно третий, где сумма сбора на издание сразу четырех томов была почти полтора миллиона!

При этом я уверена, что автору нужна своя аудитория, которой нравится то, что создает автор. Отзывчивая аудитория очень важна, она основной гарант успешности проекта.

Также хорошо помогают публикации с напоминаниями о крауде. Но важно их правильно оформлять, сухое напоминание мало кого сподвигнет к участию в сборе, а если создавать вовлекающий контент, в моем случае я публиковала черновики своих книг с самыми цепляющими фрагментами – это сразу приносило большой отклик.