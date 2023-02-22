Обмороженные носы и обледеневшие волосы: на Эльбрусе установилась экстремально суровая погода

Из-за этого там третий день не работают канатные дороги.

На Эльбрусе царствуют тридцатиградусные морозы и шквальные ветры скоростью до 30 м/с. И-за этого самая высокая гора России и Европы целую неделю не подпускала к своей вершине любителей зимних восхождений, рассказал Russian Traveler инструктор по альпинизму и горному туризму, руководитель клуба «Горный Портал» Андрей Борисов.

Инструктор, более восьми лет организующий восхождения на Эльбрус, признался, что такую суровую погоду там встречает впервые. Обмороженные носы, покрытые льдом волосы и брови, растрескавшаяся от мороза кожа на пальцах, заледеневшая еда — так, по его словам, гора встретила своих гостей.

«Для меня этот поход стал самым жёстким по температуре и скорости ветра и самым холодным после зимней экспедиции в Тибет. Было холодно даже в пуховом комбинезоне, рассчитанном на штурм восьмитысячников! Выйти победителем из такой схватки со стихией дорогого стоит», – отметил Андрей Борисов.

Фото: фото предоставлено клубом Горный Портал

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Из-за угрожающей жизни и здоровью погоды группе альпинистов-любителей, которая должна была совершить восхождение на гору, пришлось изменить планы. Однако экстремалам удалось взойти на скалы Пастухова (4750 м), провести ледовые занятия и даже переночевать в палаточном лагере с костром.

Эльбрус Фото: Таня Никитина

В администрации курорта «Эльбрус» журналистам сообщили, что все три очереди канатных дорог и горнолыжные трассы на горе третий день остаются закрытыми из-за высокой опасности схода лавин и штормового предупреждения. С утра 22 февраля специалисты провели противолавинную обработку склонов горы Чегет, из-за чего на время была перекрыта дорога Терскол-Азау.