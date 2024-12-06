Обратный билет не сгорит: новый приказ позволит спокойно опаздывать на самолёт

Сейчас в России при покупке авиабилетов туда-обратно второй билет автоматически аннулируется, если пассажир пропускает первый рейс.

Новый приказ Министерства транспорта позволит туристам сохранить обратный билет даже в случае опоздания на первый рейс из единого бронирования. Новые правила вступят в силу с 1 сентября 2025 года, сообщает портал TourDom.

Многие пассажиры предпочитают покупать так называемый round trip, а не два отдельных билета туда и обратно (one way) – ради экономии. Большим минусом для путешественников в таком случае оставалась проблема потери второго билета, если пассажир не мог/забывал/не успевал воспользоваться первым перелётом. Тогда авиакомпании нужно было предупреждать о желании сохранить обратный билет – многие перевозчики, например, просят это сделать до окончания регистрации на первый рейс, что само по себе достаточно сложно, особенно если опаздывающие пассажиры всё ещё надеются успеть на самолёт и в этот момент несутся в аэропорт.

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Ещё весной этого года депутаты Госдумы начали отстаивать права российских путешественников на сохранение обратного билета. Туристы, правда, опасаются, что инициатива закончится плохо для потребителей: авиакомпании либо сильно поднимут цены на двойное бронирование, либо вообще отменят возможность round trip. Оценить результаты этой борьбы за права клиентов можно будет только со следующего года. Соответствующий приказ уже подписан.