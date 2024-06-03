Очарование севера: почему в Мончегорск непременно нужно приехать этим летом

Рассказываем, почему заполярный город, окруженный удивительной северной природой, отличное место для семейного отпуска. Уютные кафе и рестораны, горная тундра и фестиваль викингов для которого здесь специально строят отдельный городок.
Мончегорск, расположенный чуть больше чем в ста километрах от Мурманска, по праву называют одним из самых красивых северных городов. Вы попадаете в совершенно другой мир, где повсюду – сдержанные, но от этого не менее ослепительные краски арктической природы, россыпь озер и непуганые животные, которые обитают в окрестных лесах.
Какой может быть план путешествия? Рассказываем. В самом городе стоит прогуляться, например, по Ленинградской набережной – отсюда открывается величественный вид на Имандру, самое больше озеро Кольского полуострова. Потом отправляйтесь в Парк Сергея Бровцева, который располагается в самом центре города, на берегу озера Лумболка: не пропустите длинную лестницу из 77 ступеней, в конце — смотровая площадка с изысканной балюстрадой.
После прогулок советуем заглянуть в ресторан «Металлург», где готовят вкуснейшие блюда, используя локальные арктические продукты, смесь северных кулинарных традиций с современными.
К примеру, вы больше нигде не попробуете филе северной трески или вырезку ловозерского оленя. Запить все это можно глинтвейном из морошки. Если захочется чего-то более классического, то можно заглянуть в кафе-пиццерию «Ривьера» – большой выбор пицц, которые испекут тут же по вашему заказу. Стоит заглянуть и в кофейню Purpur, где помимо классических напитков, подают и арктический кофе, например, хвойный и морошковый латте.
Следующее отличное место — «ИСМО», оно объединяет в себе две уникальные зоны: одна — с единственным фудкортом в городе, другая — с рестораном, где днем здесь работает система «шведский стол», а вечером можно заказать блюда по меню.
За авторской кухней отправляйтесь в ресторан «Костер». Изюминка заведения — мясо, приготовленное по уникальным рецептам в угольной печи-хоспере. Обжарка на древесных углях в хоспере помогает сохранить все полезные вещества продукта, одновременно раскрывая его вкус и аромат.
В один из дней советуем отправиться в уникальный Лапландский заповедник (тут есть экскурсионные программы и пешеходные туры). Заповедник основали еще в 1930 году, чтобы сохранить популяцию дикого северного оленя и заодно окружающий ландшафт — в его естественном природном виде. Во время путешествия гиды рассказывают захватывающие местные легенды, поят туристов горячим чаем из свежих ягод и устраивают пикники в самых живописных местах.
Что еще стоит сделать в окрестностях Мончегорска? Любоваться водопадом Девичьи косы, сфотографировать невероятную красоту – долину реки Вите и добраться до еще одного водопада — Эбрчорр, который эффектно бежит со скал.
Но, пожалуй, одно из самых знаменитых мероприятий, которое привлекает туристов в Мончегорск – грандиозный «Имандра Викинг Фест», фестиваль для всей семьи, посвященной культуре первооткрывателей Русского Севера.
Турист, оказавшийся здесь в Мончегорске в дни фестиваля, по-началу недоуменно оглядывается по сторонам: мужчины и женщины с детьми, одетые в меховые накидки и боевые латы, они могут стоять на светофоре, сидеть в кафе, прогуливаться по улицам уютного северного городка.
Фестиваль уже не первый год привлекает тысячи поклонников культуры викингов, часть гостей меняют свои привычные городские образы и целыми семьями перевоплощаются в представителей северной культуры. Впрочем, совсем не обязательно переодеваться, можно и просто участвовать во многочисленных мероприятиях, которые пройдут в рамках «Имандры Викинг Фест» – среди развлечений, например, увлекательные мастер-классы и захватывающие спортивные состязания, скучать точно не придется.
Для фестиваля в окрестностях Мончегорска строят целую этнодеревню, где устраивают эффектное иммерсивное шоу с битвами, тут проходят концерты фолк-рок артистов, здесь же можно попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов (особенно рекомендуем морс из северных ягод).
«Имандра Викинг Фест», пожалуй, один из лучших фестивалей для всей семьи, куда можно будет попасть этим летом! 17–18 августа. Билеты и подробности: vikingfest.armonchegorsk.ru
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