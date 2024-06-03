Очарование севера: почему в Мончегорск непременно нужно приехать этим летом

Рассказываем, почему заполярный город, окруженный удивительной северной природой, отличное место для семейного отпуска. Уютные кафе и рестораны, горная тундра и фестиваль викингов для которого здесь специально строят отдельный городок.

Мончегорск, расположенный чуть больше чем в ста километрах от Мурманска, по праву называют одним из самых красивых северных городов. Вы попадаете в совершенно другой мир, где повсюду – сдержанные, но от этого не менее ослепительные краски арктической природы, россыпь озер и непуганые животные, которые обитают в окрестных лесах.

Закат в окрестностях Мончегорска. Фото: Альберт Попов, фотохостинг rtraveler.ru

Какой может быть план путешествия? Рассказываем. В самом городе стоит прогуляться, например, по Ленинградской набережной – отсюда открывается величественный вид на Имандру, самое больше озеро Кольского полуострова. Потом отправляйтесь в Парк Сергея Бровцева, который располагается в самом центре города, на берегу озера Лумболка: не пропустите длинную лестницу из 77 ступеней, в конце — смотровая площадка с изысканной балюстрадой.

Озеро Имандра Фото: Александр Сахар, фотохостинг rtraveler.ru

После прогулок советуем заглянуть в ресторан «Металлург», где готовят вкуснейшие блюда, используя локальные арктические продукты, смесь северных кулинарных традиций с современными.



К примеру, вы больше нигде не попробуете филе северной трески или вырезку ловозерского оленя. Запить все это можно глинтвейном из морошки. Если захочется чего-то более классического, то можно заглянуть в кафе-пиццерию «Ривьера» – большой выбор пицц, которые испекут тут же по вашему заказу. Стоит заглянуть и в кофейню Purpur, где помимо классических напитков, подают и арктический кофе, например, хвойный и морошковый латте.



Следующее отличное место — «ИСМО», оно объединяет в себе две уникальные зоны: одна — с единственным фудкортом в городе, другая — с рестораном, где днем здесь работает система «шведский стол», а вечером можно заказать блюда по меню.



За авторской кухней отправляйтесь в ресторан «Костер». Изюминка заведения — мясо, приготовленное по уникальным рецептам в угольной печи-хоспере. Обжарка на древесных углях в хоспере помогает сохранить все полезные вещества продукта, одновременно раскрывая его вкус и аромат.



В один из дней советуем отправиться в уникальный Лапландский заповедник (тут есть экскурсионные программы и пешеходные туры). Заповедник основали еще в 1930 году, чтобы сохранить популяцию дикого северного оленя и заодно окружающий ландшафт — в его естественном природном виде. Во время путешествия гиды рассказывают захватывающие местные легенды, поят туристов горячим чаем из свежих ягод и устраивают пикники в самых живописных местах.

Лапландский заповедник Фото: Елена Щипкова, фотохостинг rtraveler.ru

Что еще стоит сделать в окрестностях Мончегорска? Любоваться водопадом Девичьи косы, сфотографировать невероятную красоту – долину реки Вите и добраться до еще одного водопада — Эбрчорр, который эффектно бежит со скал.

Но, пожалуй, одно из самых знаменитых мероприятий, которое привлекает туристов в Мончегорск – грандиозный «Имандра Викинг Фест», фестиваль для всей семьи, посвященной культуре первооткрывателей Русского Севера.





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Фото: АНО «Агентство развития Мончегорска»

Турист, оказавшийся здесь в Мончегорске в дни фестиваля, по-началу недоуменно оглядывается по сторонам: мужчины и женщины с детьми, одетые в меховые накидки и боевые латы, они могут стоять на светофоре, сидеть в кафе, прогуливаться по улицам уютного северного городка.

Фестиваль уже не первый год привлекает тысячи поклонников культуры викингов, часть гостей меняют свои привычные городские образы и целыми семьями перевоплощаются в представителей северной культуры. Впрочем, совсем не обязательно переодеваться, можно и просто участвовать во многочисленных мероприятиях, которые пройдут в рамках «Имандры Викинг Фест» – среди развлечений, например, увлекательные мастер-классы и захватывающие спортивные состязания, скучать точно не придется.

Фото: АНО «Агентство развития Мончегорска»

Фото: АНО «Агентство развития Мончегорска»

Для фестиваля в окрестностях Мончегорска строят целую этнодеревню, где устраивают эффектное иммерсивное шоу с битвами, тут проходят концерты фолк-рок артистов, здесь же можно попробовать блюда, приготовленные из местных продуктов (особенно рекомендуем морс из северных ягод).

Фото: АНО «Агентство развития Мончегорска»