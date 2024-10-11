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Одна из самых опасных стран мира решила привлечь туристов из России

Фото: Unsplash

Исламабад (Пакистан)

Пакистанские туроператоры стремятся к сотрудничеству с российскими фирмами.

Туроператоры Пакистана, который считается одной из самых опасных стран мира, захотели увеличить число туристов из России — об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Эта тема обсуждалась на первом Пакистано-российском торгово-инвестиционном форуме. Представители компании «Тари-Тур» сообщили, что пакистанские туроператоры активно стремятся к сотрудничеству с российскими фирмами для организации поездок в их страну.

Заместитель директора по продажам компании «Тари-Тур» Оксана Дмитриева отметила, что пакистанские туроператоры заинтересованы не только в привлечении туристов из России, но и в посещении РФ. Она также подчеркнула, что принимающие операторы готовы расширять перечень своих услуг и рассматривать возможность организации туров в Москву, Санкт-Петербург и Казань.

С августа 2024 года Пакистан отменил визовые сборы для граждан 126 стран, включая Россию. Это решение было принято властями для упрощения бюрократических процедур и снижения финансовых затрат, которые ранее затрудняли увеличение туристического потока в страну.

Ранее российские дети, впервые после пандемии посетившие лагерь в Северной Корее, поделились своими впечатлениями.

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