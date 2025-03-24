На Крайнем Севере устроят традиционную пляжную вечернику

Одно из интересных событий ранней весны — ежегодная пляжная вечеринка на заснеженном озере Снега.Нет (бывшая Nord Beach Party) 30 марта. В этот день участники в ярких пляжных костюмах пьют летние коктейли у пляжного бара, играют в волейбол и танцуют гавайские танцы. В прошлом году вечеринку посетили около 1000 гостей со всей Мурманской области.

На вечеринке в Мончегорске на озере Лумболка пройдут, например, различные спортивные игры: пляжный волейбол, мини-футбол, бадминтон, тропический тир со снежками, катание на банане и снегоходе. Специальные площадки для спортивных активностей расположатся на снежных просторах, создавая непривычный контраст.

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Для самых маленьких гостей фестиваля тоже устроят развлечения: для малышей будет выделена специальная зона с надувным дартсом, катанием на зорбе, батутом, аквагримом, аттракционом Angry Birds, футбольным дартсом и ростовыми куклами. А с 12 до 16 часов можно будет запустить воздушного змея на просторном пляже.