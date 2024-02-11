Однодневные туры по России дорожают из-за роста цен на аренду автобусов

У этого есть несколько причин.

Стоимость аренды туристических автобусов в этом сезоне выросла от 30% до 2 раз, рассказали АТОР в четырех крупных туроператорских компаниях, специализирующихся на экскурсионных турах. Факты роста цен подтвердили в профильной транспортной ассоциации.

Причины подорожания связаны с подорожанием топлива, нагрузкой в связи с параллельным импортом запчастей и повышением заработной платы в связи с инфляцией. Свою роль сыграла и индексация утилизационного сбора для юрлиц в августе 2023 года. В итоге приобретение китайского автобуса в России сейчас обходится в два раза дороже, чем в стране изготовления.

Кроме того, отрасль столкнулась с нехваткой водителей на фоне ряда кризисов: квалифицированные кадры предпочли более спокойную и предсказуемую работу. Особенно ощутимо подорожание в Москве – оно доходит до 2 раз по сравнению с прошлым годом, говорят опрошенные туроператоры. В других регионах ситуация пока не настолько критичная, но рост цен также очень заметен.

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«В связи с нехваткой автобусов, падением курса рубля, наличием таможенных и утилизационных платежей, нехваткой водителей стоимость транспортных услуг этой зимой выросла на 40% по сравнению с 2023 годом», – Кирилл Соколов, руководитель петербургского туроператора «Невские Сезоны».

«Конечно, больше всего повышение цен на аренду транспорта сказывается на однодневных программах. Но нельзя сказать, что туры на несколько дней сильно отстают в подорожании. Скорее, туроператорам сейчас становится менее выгодно продвигать и рекламировать однодневные туры, так как в связи с падением спроса из-за возросшей цены растет стоимость привлечения каждого клиента. И прибыль с клиента однодневного тура уже не окупает затрат», – объясняет генеральный директор туроператора «Скан Тур» Роман Цветков.

В качестве решения проблемы опрошенные туроператоры предлагают отменить таможенные пошлины на ввоз туристических автобусов и утилизационный сбор для туристических автобусов, разрешить автобусам, осуществляющим туристскую перевозку, двигаться по полосам общественного транспорта, а также ввести 100% субсидирование кредитных ставок на покупку туристических автобусов.