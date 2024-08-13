«Одной не страшно»: создан гайд для девушек, которые путешествуют в одиночку

Девушки и женщины, отправляющиеся в путешествие в одиночку, могут столкнуться с дискомфортными, а порой и действительно опасными ситуациями.

В рамках социального проекта «Одной не страшно» кризисный центр для женщин ПОЛИНА и Фонд «Безопасный дом» при поддержке сервиса VK Добро выпустили гайд, в котором собрали полезные рекомендации и советы для самостоятельных путешественниц. Вот некоторые из них:

1 Для одиночного путешествия лучше всего выбирать самолёт

Это самый безопасный транспорт. Далее следует поезд – при этом лучше ехать в женском купе или плацкарте.

Если же вы выбираете автотранспорт (собственный автомобиль, поездку автостопом или с попутчиками) необходимо заранее спланировать маршрут, скачать офлайн-карты и отслеживать путь во время поездки.

Важно регулярно отправлять близким вашу актуальную геолокацию и данные о транспортных средствах, на которых вы передвигаетесь. По возможности – звоните по видеосвязи.

Важно! Если вы отправились в одиночное путешествие (особенно за границу), обязательно придумайте кодовую фразу на случай, если у вас ЧС и нужна помощь. Запишите или запомните контакты экстренных служб, организаций и посольства. До поездки передайте сканы документов и информацию о вашем маршруте своим близким, обсудив, как часто вы будете выходить на связь. Не забывайте хранить несколько копий всех важных документов в различных местах. Составьте запасной маршрут и купите бумажную карту на случай, если разрядится телефон.

2 Если вы оказались в купе с выпивающими мужчинами, не вступайте в конфликт

Если вы оказались единственной девушкой в ночном поезде в купе, а ваши попутчики выпивают и недвусмысленно шутят, убедитесь, что у вас есть связь с проводником и дверь не заблокирована. Если вы чувствуете сильное напряжение, попробуйте аккуратно обговорить с проводником возможность смены купе/вагона. Не проявляйте агрессии по отношению к своим попутчикам – она может спровоцировать только ответную агрессию — не вступайте в конфликт в одиночку.

Помните, что в поезде есть представители транспортной компании, наделенные полномочиями вызвать правоохранительные органы.

Фото: Aleksandr Popov / Unsplash

3 Вы не обязаны соглашаться на поездку с таксистом только потому, что человек настаивает

Если вы приехали в новый для себя город и хотите взять такси, но настойчивые водители вас немного пугают, лучше всего отойти в сторону. Вернитесь в здание аэропорта/вокзала, сделайте паузу, осмотритесь. Не спеша проверьте, какие сервисы по вызову такси доступны в этом городе – лучше всегда отдавать предпочтение приложениям.

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Если это ваше первое самостоятельное путешествие, можно с самого начала попросить подругу/друга быть на связи в наиболее тревожные для вас моменты.

4 Запирайте двери

Если вы сняли квартиру или поселились в хостеле одна, всегда запирайте двери. Узнайте есть ли в этом месте ресепшн, связь с консьержем и видеонаблюдение.

Исследуйте пространство на наличие подозрительных предметов – например, двустороннего зеркала с возможной скрытой камерой или камерой ночного видения.

Важно! Не сообщайте малознакомым людям без крайней необходимости о том, где проживаете.

Фото: Giorgio Trovato / Unsplash

5 Перед прогулкой – особенно ночной – убедитесь, что ваш телефон заряжен

Важно всегда иметь при себе пауэрбанк/зарядное устройство, деньги, документы, бутылку воды. Заранее узнайте расписание работы общественного транспорта и способы вызова такси, чтобы понимать ограничения по времени.

Определите по выбранному маршруту общественные места, которые работают до поздней ночи на случай, если понадобится зайти в туалет или скрыться от нежелательного внимания по пути. Не забудьте предупредить близких о том, что планируете делать и во сколько примерно вернуться.

Помните, что новые знакомства – это здорово, но лучше быть настороже. Не давайте подробную информацию о себе и помните о личных границах. Вы всегда можете отказаться от любых предложений, несмотря на настойчивость.

Цель проекта «Одной не страшно» – поддержать девушек в поездках и рассказать, как действовать в критических ситуациях. К проекту уже присоединились более 100 тревел-авторов сообществ ВКонтакте, каналов в Дзене и групп в Одноклассниках, его поддержали и популярные блогеры, которые поделились профессиональным опытом и дополнительными лайфхаками по безопасности.

Благодаря пожертвованиям на развитие проекта специалисты планируют создать еще больше информационных материалов, чтобы женщины почувствовали себя безопаснее во время путешествий, а в случае необходимости — получили помощь психолога и юриста.