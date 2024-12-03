Огни Шанхая в Москве: новогодняя ночь в восточной сказке

В самом сердце Москвы, рядом со станцией метро «Ботанический сад», расположился отель Soluxe Hotel Moscow, где гости могут окунуться в атмосферу Шанхая, не покидая пределов столицы. В этом году здесь можно будет провести незабываемую новогоднюю ночь, сочетающую в себе лучшие традиции Востока и Запада.

Шанхай – город контрастов, где древние традиции гармонично сплетаются с современностью. Теперь частичку этого удивительного мегаполиса можно найти и в Москве – в уникальном пятизвездочном отеле Soluxe Hotel Moscow. Это первая гостиница в столице, спроектированная и построенная в соответствии с традиционной китайской культурой. Отель, открывший свои двери в 2022 году, является частью многофункционального комплекса Китайского делового центра «Парк Хуамин».

В преддверии Нового года Soluxe Hotel Moscow приглашает гостей на незабываемую праздничную ночь под названием «Огни Шанхая в Москве». Это уникальная возможность встретить Новый год в атмосфере восточной сказки, не покидая пределов российской столицы.

Новогодняя программа включает в себя изысканный ужин с традиционными китайскими и аутентичными блюдами шанхайской кухни. Гости смогут насладиться живой музыкой, принять участие в праздничной лотерее и потанцевать под зажигательные ритмы DJ-сета.

Кульминацией вечера станет трансляция новогоднего обращения Президента и бой курантов. После этого гости смогут насладиться фейерверком и поднять бокалы с игристым вином около традиционного павильона «Цзыюнь» в парке «Хуаминиуан». Этот природный уголок позволяет в полной мере ощутить атмосферу китайской классической парковой культуры.

Те, кто предпочитает более камерную обстановку, могут заказать праздничный новогодний ужин прямо в номер. Меню от шеф-повара включает изысканные блюда, такие как тартар из охлажденной макрели, устрицы фламбе, утка конфи и запеченный палтус. На десерт гостей ждет шоколадный бисквит с муссом из белого шоколада и конфи из пряной вишни.

Интерьер отеля Soluxe Hotel Moscow приятно впечатляет своей элегантностью и вниманием к деталям. При строительстве использовались натуральные материалы: мрамор, гранит, кварц, натуральное дерево и хрусталь. В элементах дизайна и интерьера отеля просматриваются изящные отсылки к восточной культуре – традиционные узоры, необычные светильники и вазы.

Номерной фонд отеля состоит из 340 просторных и элегантных номеров, включая 39 люксов. Из окон открывается великолепный панорамный вид на традиционный китайский парк, Ботанический сад, ВДНХ и Останкинскую телебашню. К услугам гостей круглосуточное обслуживание номеров и современный бизнес-центр.

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В 2025 году по китайскому календарю символ года — зелёного дракона — сменяет зелёная змея. В Китае Новый год традиционно отмечается пышно и красочно, с фейерверками, танцами драконов и львов, красными фонариками и щедрыми подарками. Soluxe Hotel Moscow предлагает гостям прикоснуться к этим традициям, не покидая Москвы.

После новогодней ночи гости смогут насладиться поздним завтраком в ресторане NICCOLO, где подают как классические блюда, так и аутентичные китайские лакомства. Для любителей вечерних коктейлей идеально подойдет стильный лобби-бар MAFFEO, где можно попробовать различные сорта чая со всего мира и насладиться восхитительными десертами.

Уникальной особенностью отеля является расположенный на его территории традиционный китайский парк – самый большой за пределами Китая. На площади более 50 000 квадратных метров раскинулись живописные водоемы, прогулочные зоны, беседки и крытые галереи, спроектированные в лучших традициях китайской парковой архитектуры.

Soluxe Hotel Moscow – это настоящий портал в мир восточной культуры и гостеприимства. Здесь каждая деталь продумана до мелочей, чтобы создать атмосферу уюта и роскоши. Встреча Нового года в этом уникальном отеле станет незабываемым опытом, сочетающим в себе лучшие традиции Востока, и подарит гостям яркие впечатления на весь предстоящий год.