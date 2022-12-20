Огромный аквариум с миллионом литров воды лопнул в берлинском отеле (в Москве тоже есть гигантский аквариум)

Внутри аквариума обитали около 1,5 тысяч рыб.

В отеле Dom Aquaree (Берлин, Германия) лопнул огромный 16-метровый аквариум из акрилового стекла, наполненный миллионом литров воды. Инцидент произошел около 5:45 утра в пятницу, 16 декабря: вода вместе с ее обитателями хлынула на улицу Карл-Либкнехт-Штрассе, где расположен отель, и повредила фасад здания. На момент происшествия в Dom Aquaree находилось около 350 человек. Двое из них пострадали и были госпитализированы.

Остальных людей из здания отеля эвакуировали и осмотрели сотрудники спасательной службы. Параллельно в Dom Aquaree начали работать спасатели с собаками, а улицу Карл-Либкнехт-Штрассе дорожным службам Берлина пришлось перекрыть из-за затопления. Причина ЧП на данный момент неизвестна.

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Аквариум в отеле Dom Aquaree построили в 2003 году — стоимость работ составила 12,8 миллиона евро. В 2020 году аквариум был отремонтирован. В нем обитали около 1,5 тысяч рыб 97 разновидностей. Он был одним из крупнейших цилиндрических аквариумов в мире, отличался уникальным дизайном и привлекал множество туристов.

Между тем самый высокий на данный момент действующий цилиндрический аквариум в мире находится в столичном ТЦ «Авиапарк» — его высота составляет 23 метра против 16 в Dom Aquaree. Причем московский аквариум создавался по проекту International Concept Management, «дочки» компании, которая устанавливала аквариум в Берлине. Правда, диаметр московского аквариума — шесть метров, в то время как немецкого — 11,5. Да и воды в первом — 370 тысяч литров против миллиона во втором.

В то же время при строительстве аквариума в ТЦ «Авиапарк» применялись более современные технологии — его возводили в 2014 году, в то время как в Dom Aquaree строительство велось 11 годами ранее. Всю конструкцию московского аквариума стягивают семь колец, а толщина стекла от 70 миллиметров наверху возрастает до 270 миллиметров внизу, где давление больше. Так что гостям ТЦ «Авиапарк» волноваться не стоит: местный аквариум максимально надежен.

Ранее сообщалось, что старейшей аквариумной рыбкой в мире был признан рогозуб по кличке Мафусаил: его возраст превышает 90 лет. Он поселился в аквариуме Калифорнийской академии наук еще в 1938 году.