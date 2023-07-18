Перегрузка: окрестности Байкала переполнены туристами

Со стороны Иркутска заняты все отели заняты, в кафе – полная загрузка. Теперь туристы устремились на другой берег – в Бурятию.

Российские туристы этим летом устремились на Байкал, однако предпочтение отдают берегам в Бурятии, поскольку побережье Иркутской области переполнено путешественниками, сообщил вице-президент Ассоциация туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин.

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«Что касается экологического туризма, то это привычные нам направления – Алтай, Байкал. Причем туристы сейчас, на мой взгляд, больше осваивают бурятскую сторону Байкала, потому что считается, что на иркутской стороне очень много людей. Массовый туризм. Возможно, что Байкал достиг предела туристической загрузки, и надо осваивать его со всех сторон», – Сергей Ромашкин.

Он добавил, что туристы предпочитают комфортный отдых, но вдали от толп людей.

«Они хотят гулять по нехоженым тропам, чувствовать себя первооткрывателями. В отличие от Байкала, на Камчатке в АТОР прогнозируют турпоток на уровне прошлогоднего. Возможно, это связано с подорожанием авиабилетов и, как следствие, снижением спроса. В какой-то мере это повлияет», – пояснил Ромашкин.

Ромашкин также сообщил о растущем интересе к путешествиям по рекам России, в этом году круизный турпоток ожидается на 20-25% выше прошлогоднего.