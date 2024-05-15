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Остров Ольхон закрыли для туристов из-за риска пожаров

Фото: Ольга / фотохостинг Russian Traveler

Закат на Ольхоне

Сегодня все туристические маршруты на популярном байкальском острове закрыты.

Сегодня (15 мая) на острове Ольхон озера Байкал в Прибайкальском национальном парке в Иркутской области временно закрыли все туристические маршруты. Причина – высокий класс пожарной опасности (4 из 5) и обнаруженный накануне вечером пожар в лесной части острова, отмечается в сообщении пресс-службы. 

Из-за того, что пожар находится в труднодоступной местности Прибайкальского национального парка, его тушение затруднено.

В своих соцсетях ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщает, что к месту обнаружения огня выдвинулись 28 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы ФБУ «Авиалесоохрана», задействовано две единицы техники данного учреждения.

«Сложная и пожароопасная ситуация сохраняется на острове Ольхон с первой декады мая 2024 года. Самый популярный маршрут – „Север острова Ольхон“ не принимает гостей уже с 8 мая», — добавили в пресс-службе. А особый противопожарный режим введен в Прибайкальском национальном парке с 4 мая.

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