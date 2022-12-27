Опасны ли новогодние ёлки для домашних животных?

Ветеринары рассказали, при каких условиях праздничное дерево не принесёт вреда животному.

Главное украшение квартиры к празднику — новогодняя елка — может быть опасной для питомцев. Больше всего рисков несут живые деревья, потому что они бывают заражены клещами, рассказал ветеринарный врач Евгений Цыпленков.

По его словам, в практике бывают случаи, когда в начале января хозяева обращаются в ветклиники и жалуются, что у питомцев появилась слабость и температура. Позже выясняется, что животное болеет пироплазмозом, который переносят клещи.

«Живые елки, которые ставят к новогодней ночи дома, отогреваются, а с ними отогреваются клещи, зимующие на дереве. Такое происходит редко, но может быть. И мы всегда это имеем в виду, когда вдруг в начале января у питомца поднимается температура», — сказал Цыпленков.

Поэтому врач посоветовал людям, у которых есть питомцы, лучше ставить искусственную елку. А если уж очень хочется живую — можно обработать ее средством против клещей.

Фото: Unsplash

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Свои правила безопасности есть и при украшении елки: если у вас есть кошка, не покупайте «дождик». Животные съедают его и повреждают кишечник — это иногда приводит к перитониту и гибели.

Для питомцев опасны и бьющиеся игрушки — осколки могут поранить лапы.

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Фото: Светлана / фотохостинг rtraveler.ru

Также ветеринары призывают не кормить животных едой со стола. Собакам, например, строго-настрого запрещен шоколад, изюм, лук, чеснок и алкоголь. Эти продукты могут привести к тяжелейшему отравлению и даже смерти вашего питомца. Потому, если вы хотите побаловать его во время праздника — просто купите лакомство в зоомагазине.