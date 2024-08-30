Опрос: россияне предпочитают отдыхать внутри страны — с семьей

Больше половины россиян предпочитают проводить свой отпуск с семьей, такие данные приводит АНО «Национальные приоритеты» и ВЭБ.РФ.

Судя по опросу, 63% респондентов предпочитают проводить отпуск в России, в то время как почти столько же (65%) опрошенных желают отдыхать вместе с семьей.

По словам главного управляющего директора ВЭБ.РФ Андрей Самохин, «высокий интерес семей к отпуску в России является важным показателем» и для городских властей, и для малого и среднего бизнеса.

«Аргументом в пользу выбора того или иного направления будет не только близость моря, но и наличие инфраструктуры для отдыха, возможность открывать новое и получать яркие впечатления. И здесь у России и наших городов — уникальные преимущества», — пояснил Самохин.

Результаты исследования показали, что для большинства опрошенных (86%) самым важным при выборе места отдыха оказалась возможность интересно провести время и получить новые впечатления, а уже только потом цена (80%).

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Популярными направлениями для отдыха в нашей стране среди россиян остаются Ленинградская область, Краснодарский край, Республика Крым, Алтай и Байкал.

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Кстати, самыми популярными морскими курортами России в августе были признаны крымские города Алупка, Гурзуф и Судак на побережье Чёрного моря. Из этих трёх направлений Алупка — самая бюджетная.

Недавний опрос также показал, что многие россияне предпочитают путешествовать вместе со своими домашними питомцами – некоторые даже покупают машины с учётом возможности брать четвероногих друзей с собой.