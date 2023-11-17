Осень: 14 веских причин отправиться в Санкт-Петербург

Санкт-Петербург – один из самых популярных городов среди туристов. В прошлом году северную столицу посетило рекордные восемь миллионов человек, что 57% больше, чем приехало за год до этого. В городе на Неве есть чем заняться в любое время года. Вот вам 14 дел, которыми стоит непременно заняться, если вы окажитесь в Санкт-Петербурге.

1 Увидеть главные русские картины

План такой: заглянуть с мороза в теплые залы «Русского музея» в поисках той самый частички русской души: она где-то здесь, мы проверяли. Огромный музейный комплекс основан в 1895 году по указу императора Николая II. Больше чем за век в музее накопилась экспозиция почти в полмиллиона экспонатов, здесь картины, написанные русскими художниками с X века и по настоящее время.



На стенах – главные полотна нашей страны о которых все наслышаны с детства: «Бурлаки на Волге» Илья Репина, «Последний день Помпеи» Карла Брюлова, «Лунная ночь на Днепре» Архипа Куинджи или, например, «Девятый вал» Ильи Айвазовского.

Где: «Русский музей», Инженерная улица, 2-4Д

2 Разглядывать ювелирные шедевры

В частном музее хранится коллекция ювелирных шедевров, подобных не сыщешь в других музеях мира. Пасхальные яйца размером где-то до двадцати сантиметров сейчас стоят десятки миллионов долларов. Изготавливали их, как известно, из золота, серебра, драгоценных камней, на каждое у мастеров Фаберже уходил почти год работы.



Кроме яиц, тут можно часами рассматривать другие работы фирмы: ювелирные украшения, предметы интерьера. А еще в музее, хранится и экспозиции работ ювелиров-конкурентов Фаберже, есть тут и внушительная коллекция русских икон.

Где: «Музей Фаберже», набережная реки Фонтанки, 21

3 Увидеть Россию в миниатюре

Огромный макет России, размещенный в отдельном здании, занимает площадь почти 800 квадратных метров. Тут воссозданы в миниатюре (в масштабе 1:87) все регионы нашей страны – от Кавказа до Дальнего Востока. По дорогам едут автомобили (и даже останавливаются на светофорах), по рельсам — поезда. Каждые 13 минут здесь меняется световой день.

Где: «Гранд Макет Россия», Цветочная ул., д. 16

4 С головой погрузиться в мир кукол

Фарфоровые, деревянные, из ткани, травы или камня. 12 залов, два этажа и более 40 000 кукол: персонажи народных сказок, известные исторические личности, животные, какие-то неведомые существа. Тут хранятся как работы современных мастеров, так и старинные экспонаты. Интересный нюанс: между залов вальяжно расхаживают коты, которых здесь называют «охранниками».

Где: «Музей кукол», Васильевский остров, ул Камская, д. 8

5 Изучить морских обитателей

Из морозного Санкт-Петербурга нырнуть к морским обитателям. Кстати, это можно сделать не только в переносном смысле: в основной, 800-литровый аквариум разрешают погрузиться с аквалангом (для этого нужно иметь начальный дайверский сертификат). Внутри вас ждут мурены, акулы-няньки и сотни тропических рыб. Ну а на суше можно не только посмотреть на подводных жителей через стекло, но и понаблюдать за кормлением акул (каждый день в 19.00) или увидеть тренировку тюленей (со вторника по воскресенье в 11:30 и 17:30).

Где: «Санкт-Петербургский Океанариум», улица Марата, 86

6 Любоваться видом на Финский залив

Территория старинного завода – еще в середине 1880-х здесь располагались телеграфные мастерские «Сименс и Гальске»: сегодня это место превратилось в современное культурное пространство. Здесь встречаются с друзьями, смотрят выставки, сюда приходят на мастер-классы и дегустации. Отсюда, кстати, открывается один из лучших зимних видов на Финский залив.

Где: «Севкабель Порт», Кожевенная линия, 40

7 Покупать книги

Открывшийся после ремонта магазин находится в одном из самых знаменитых в Санкт-Петербурге зданий: книги тут продают начиная с 1919 года. Тщательно отреставрированные интерьеры, множество изданий на самые разные темы – в обновленный «Дом книги» непременно стоит заглянуть.

Где: «Дом книги», Невском проспекте, 28



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8 Понять Бродского

Музей-квартира поэта – место, где он жил до самой эмиграции в 1972 году. Сам Бродский писал про свое жилище так: «…Эти десять квадратных метров были моими — лучшие десять квадратных метров, что я знал в жизни». Атмосферная питерская коммуналка, попасть сюда можно только во время экскурсии, во время нее вам рассказывают подробности из жизни Иосифа Александровича.

Где: Музей «Полторы комнаты, Литейный проспект, 24

9 Отдохнуть в бывшей тюрьме

Искусственный остров в Адмиралтейском районе, где когда-то располагалась морская тюрьма сегодня превратился в уютное пространство для отдыха: украшенный разноцветными фонариками каток, кафе и рестораны – в том самом здании, где когда-то держали заключенных, сегодня можно вкусно поесть.

Где: «Новая Голландия», набережная Адмиралтейского канала, 2

10 Вспомнить историю группы «Кино« и заглянуть в 80-е

В знаменитой котельной с 1986 по 1988 год работал кочегаром Виктор Цой. Сегодня здесь хранятся его личные вещи, а так же вещи других культовых музыкантов 1980-х – Майка Науменко, Александра Башлачева. Каждый вечер в котельной — концерт начинающих или набирающих популярность групп.

Где: котельная «Камчатка», Блохина, 15

11 Посмотреть на прошлое в миниатюре

Исторический макет размером больше 500 квадратных метров, где в подробностях демонстрируется Санкт-Петербург XVIII века. Масштаб 1:87, тут вам и старинные здания, набережные Невы и Финского залива, по улицам ездят кареты, прогуливаются люди, одетые в точном соответствии со своей эпохой: всего здесь около 25 000 фигурок.

Где: Музей-макет «Петровская акватория», Малая Морская ул., 4/1

12 Зайти в дом к музыкантам и художникам

Еще в 1989 году в расселенном доме обосновались художники и музыканты, здесь, к примеру, играли свои первые концерты «ДДТ» и «Аквариум». Сегодня же в этом доме, по-прежнему, кипит творческая жизнь. Галлереи, студия звукозаписи, мастерские художников, магазины неформальной одежды, тут, в частности, располагается и «Музей Битлз» Коли Васина – коллекционера, известнейшей фигуры в мире петербургского рок-н-ролла.

Где: Арт-центр «Пушкинская-10», Лиговский проспект, 53

13 Увлечья классикой

Здесь, как и всегда, лучшие постановки оперных и хореографических спектаклей. К примеру, осенью можно послушать и посмотреть «Ночь перед Рождеством» Николая Римского-Корсакова, «Войну и мир» Сергея Прокофьева, ну, а в концертом зале насладиться «Музыкой барокко», будут играть арии из опер, кантат и ораторий Антонио Вивальди, Георга Фридриха Генделя и Жан-Филиппа Рамо.

Где: «Мариинский театр», Театральная площадь, 1

14 Познакомиться с русской скульптурой

Фото: Юрий Молодковец

Невероятная выставка «Сопряжение форм. Русская скульптура. XX век», посвященная русской скульптуре XX века: сотни причудливых бюстов самых разных форм и размеров. Из бронзы, меди, дерева, известняка, керамики, гипса, среди героев, как вымышленные странные персонажи, богини, жницы, танцоры, короли, так и всем известные исторические личности – от Сталина до Ахматовой.

Где: Выставочный центр «Манеж», Исаакиевская площадь, 1