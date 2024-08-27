Поездка в Пусан: 10 вещей, которые нужно успеть сделать в морской столице Южной Кореи

Регионы Южной Кореи интересны не меньше, чем её столица – шумный и яркий Сеул. Придумали вам вариант путешествия на осень – в Пусан. Здесь на морском берегу раскинулись пляжи и променады, примостились уютные деревеньки и головокружительные небоскребы. Составили список дел и достопримечательностей для любого туриста в Пусане – берите на заметку!

В Южной Корее древние традиции гармонично переплетаются с современным искусством и ультрасовременными технологиями. Страна утренней свежести манит туристов со всего мира уникальной культурой, необычной кухней и захватывающими дух пейзажами (горы занимают примерно 70% Республики). Многие приезжают сюда, чтобы почувствовать себя героем дорам и манхв, попробовать аутентичный кимчи или посетить знаменитые дворцы и храмы. Другие надеются встретить на улицах своих кумиров – к-поп звезд, чья слава уже давно вышла за пределы Кореи.

Отправляемся в Пусан – второй по величине город cтраны, расположившийся на юго-востоке, на берегу Восточного моря. Этот портовый мегаполис притягивает путешественников своими золотистыми пляжами, живописными храмами и колоритными рынками. Здесь можно прогуляться по знаменитому мосту Кванан, проводить закат на пляже или отведать свежевыловленные морепродукты в одной из многочисленных лавок. Для любителей истории и культуры Пусан тоже приготовил немало сюрпризов: от величественного храма Хэдон Ёнгунса, возвышающегося над морем, до красочных фестивалей и традиционных представлений.

1. Любоваться морем

Песчаный пляж Хэундэ Фото: Национальная организация туризма Кореи

В Пусане море радует глаз практически на каждом шагу и с любого ракурса. Погружаться в атмосферу морского курорта здесь можно по-разному. Например, оседлать доску и отправиться покорять волны – пляж Сонджон считается настоящей Меккой для сёрфингистов в Корее. На пляже Кваналли можно совершить созерцательную морскую прогулку на сапах, а еще здесь каждую субботу проводится зрелищное шоу дронов. Для тех, кто предпочитает любоваться морской стихией со стороны, есть благоустроенная широкая набережная и пешеходный променад, которые упираются в широкий песчаный пляж Хэундэ. Чтобы познакомиться с морскими обитателями поближе, отправляйтесь в океанариум Sea Life, а чтобы насладиться незабываемой панорамой города с высоты – на смотровую площадку Busan X the SKY.

2. Посетить древний буддийский храм

Храм Хэдон Ёнгунса Фото: Национальная организация туризма Кореи

На скалистом берегу моря расположился буддийский храм Хэдон Ёнгунса. Он был построен 600 лет назад. Здесь туристы посещают огромное изваяние смеющегося Будды. Чтобы дойти до храма, нужно пуститься по 108 ступеням живописной лестницы. Хэдон Ёнгунса – отличный образец азиатской религиозной архитектуры: здесь можно долго, задрав голову, рассматривать главное храмовое здание, молельни и пагоды.

3. Смешаться с толпой на Хэридан-киль

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Хэридан-киль – одна из главных туристических улиц Пусана с атмосферой вечного движения, приправленной яркими красками и милыми лавочками. Тут лепятся друг к другу рестораны и кофейни, блошиные рынки со всякой душевной мелочевкой и магазинчики с необычными сувенирами. Загляните в кафе, чтобы заказать один из традиционных корейских десертов (якгва, кэсонгчуак и тток) и купите в одной из лавок керамику, блокноты или другие сувениры с морской тематикой или камелиями.

Людмила Озик Ведущий специалист по Южной Корее, туроператор «Ванд» Если хотите полюбоваться лучшим видом на море и центр Пусана, обязательно поднимитесь на смотровую площадку на вершине горы Хваннёнсан. Прогулка по живописной тропе займёт пару часов, по пути много уютных мест, где можно присесть отдохнуть и перекусить. • тур «Осенние листья и сбор мандаринов» (написать Людмиле)

4. Отведать местных деликатесов

Морепродукты на рынке «Чагальхи» Фото: Национальная организация туризма Кореи

В Пусане как портовом городе советуем брать в первую очередь свежайшие морепродукты, а затем уже радовать себя прочим изобилием: рисовыми токпокками, острой капустой кимчи, сдобными рыбками пуноппан. Не забудьте заказать суп со свининой твэджикукпаб – это одно из главных блюд местной кухни. И, конечно, обязательно попробуйте хве из сырой рыбы – культовое блюдо: тонко нарезанную рыбу маринуют в жгучей смеси из уксуса, кочудяна – соевого соуса с красным перцем, кунжутной пасты и острых специй.

Куда зайти поесть? Булочная «OPS»

Ресторан «Тоннэ пёль чжан»

Ресторан «Онми Агуччим»

Ресторан «Синтхопури»

За эстетичным бранчем или сытным ужином можно отправиться на улицу кафе Чонпхо, где расположились заведения на любой вкус.

Виктория Бутько Эксперт отдела путешествий, туроператор «Свои люди» За гастрономическими открытиями и местным колоритом отправляйтесь на рынки: крупнейший в Азии рыбный «Чагальчхи» и международный «Кукче сичжан», на котором найдётся, наверное, вообще всё что угодно. • Тур «Краски осени» (написать Виктории)

5. Попасть на «корейский Санторини»

Деревня Камчхон Фото: Национальная организация туризма Кореи

Так называют колоритную (во всех смыслах) деревню Камчхон – ещё у неё есть прозвище «корейский Мачу-Пикчу». Эти имена деревня получила из-за необычного ландшафта: разноцветные домики россыпью усеивают крутые склоны холмов и карабкаются по ним вверх, чем смахивают на туристические жемчужины других стран. Здесь можно часами бродить по узким улочкам без всякой цели, натыкаясь на арт-объекты и разные инсталляции.

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Юрий Киселёв Руководитель направления Южная Корея, туроператор «Библио Глобус» В деревне Камчхон наши туристы с удовольствием участвуют в квесте. Ориентируясь по бумажной карте, надо собрать печати в разных красивых уголках деревни, и в результате не только увлекательно провести время, но и получить приятный приз. • Познавательный тур (написать Юрию)

6. Отправиться в кинопутешествие

Киноцентр Пусана Фото: Национальная организация туризма Кореи

Пусан считается городом кино – именно здесь ежегодно проходит главный во всей Азии Пусанский международный кинофестиваль. Он создавался в качестве плацдарма для продвижения азиатских фильмов во всем мире: из года в год здесь открывают и поддерживают интересные творческие работы и талантливых кинематографистов. Именно Международный кинофестиваль в Пусане сыграл решающую роль в превращении Пусана в центр киноиндустрии, а также в целый город кино.

Этой осенью фестиваль пройдет уже в 29-й раз – со 2 по 11 октября.

Ольга Рыбалова Руководитель направления Южная Корея, туроператор «Пакс» Южнокорейские фильмы и дорамы давно уже смотрят не только ценители и знатоки азиатской культуры. В местном Музее кино вы познакомитесь с прошлым и будущим корейского кинематографа и узнаете о жизни любимых звёзд. • Тур «Древности, клёны, модерн» (написать Ольге)

7. Побывать на незабываемых фестивалях

Фестиваль фейерверков в Пусане Фото: Национальная организация туризма Кореи

Осень в Пусане богата и на другие события: например, в ноябре туристам повезет попасть на праздник фейерверков (на пляже Кваналли), а в начале октября – на рок-фестиваль и фестиваль морепродуктов. В другое время года событийными точками притяжения становятся праздник лотосовых фонарей (в апреле-мае) и фестиваль песка (в мае) – у каждого насыщенная программа и масса развлечений.

Анастасия Косинец Руководитель направления Южная Корея, туроператор «PAC Group» Фестиваль фейерверков — одно из самых красочных и восхитительных зрелищ осенней Кореи. Советую любоваться им с раскинувшегося над морем Алмазного моста (Кванан-тэгё), одного из символов Пусана. • Тур «Приключения в Пусане, Кёнджу и Сеуле: динамичное трио» (написать Анастасии)

8. Пройтись по небу

Стеклянный мост Sky Walk Фото: Национальная организация туризма Кореи

Ещё одна захватывающая достопримечательность Пусана – прозрачный мост над морем Sky Walk. Это не только обзорная площадка, но и аттракцион для смельчаков: не каждый отважится шагнуть на стеклянный пол на головокружительной высоте 35 метров, когда прямо под ногами бушуют волны. Правда, бояться тут на самом деле нечего. Мост спроектирован по всем требованиям безопасности из толстенных листов непробиваемого стекла и может выдерживать даже очень тяжелые нагрузки. А открывающийся вид отметает всякие сомнения – это того стоит.

9. Побродить по бамбуковой роще и отвесным скалам

Туристическая тропа в Тхэчжондэ Фото: Национальная организация туризма Кореи

Море, конечно, придает Пусану львиную долю очарования. Но другие природные достопримечательности тоже не отстают! Осенью в Корее наступает пора «тапхун» – сезон любования оттенками красной листвы. Отличное время для того, чтобы выбраться на пикник в экопарк Хвамён, настоящий оазис среди одного из городских районов. Также можно отправиться в зону отдыха Тхэчжондэ в Национальном геопарке – здесь пролегает популярная туристическая тропа, позволяющая любоваться одновременно лесом и морем во время хайкинга. Или можно сбежать от суеты в лес Ахопсан, чтобы любоваться бамбуковой рощей, красными соснами, устремленными в небо, и жёлтыми гинкго с резными листьями.

10. Снова любоваться морем

Blueline Park Фото: Национальная организация туризма Кореи

Чтобы еще раз «залипнуть» на морские пейзажи во всей красе, отправляйтесь в Blueline Park на Хэундэ – здесь реконструировали старую железнодорожную линию Тонхэнамбу-сон, которая проходит вдоль живописного морского побережья на протяжении 4,8 км. Теперь здесь ходит экскурсионный поезд. Для большего погружения и лучших фотографий можно забронировать 4-местную капсульную кабинку Sky Capsule и любоваться морем с высоты в 7-10 метров во время неспешной поездки по монорельсу.

Пусан может предложить путешественникам целый калейдоскоп развлечений: от отдыха на пляже под шелест морских волн и хайкинга по осенним холмам до просмотра современных артхаусных фильмов и сытной экскурсии в мир корейской кухни. Чтобы составить собственный маршрут по Пусану и наметить самые интересные точки в зависимости от собственных предпочтений, отправляйтесь на сайт VisitKorea – там вы найдете полезные советы, подробные инструкции и списки достопримечательностей на любой вкус.