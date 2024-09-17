Андон: что смотреть в самом корейском городе Южной Кореи

Андон, расположенный в провинции Кёнсан-пукто, часто называют «самым корейским городом в Корее». И это неудивительно, ведь здесь есть традиционные деревни, множество музеев, конфуцианские школы и колоритные фестивали, которые позволяют туристам погрузиться в богатую культуру и историю Страны утренней свежести. Рассказываем, что смотреть в Андоне, если вы попали сюда в самое яркое и созерцательное время года – осенью.

Деревня Хахве: жемчужина Андона

Андон – это настоящая сокровищница корейского наследия. На его улочках и площадях скрываются истории, рассказывающие о древних временах. Одна из главных достопримечательностей – деревня Хахве, входящая в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Название переводится как «деревня вьющейся реки», а виды здесь открываются потрясающие: старинное поселение стоит на берегу реки Нактонган, по окраинам тянутся ввысь сосновые деревья и раскинулась песчаная равнина, а напротив возвышаются горы.

Деревня Хахве в Андоне Фото: Национальная организация туризма Кореи

Прогулка по живописной деревне – словно путешествие во времени, где каждое здание дышит историей. Здесь можно насладиться традиционной корейской архитектурой, увидеть сохранившиеся дома эпохи государства Чосон, которая длилась с XIV по XX век. Несмотря на такое весомое культурное достояние, Хахве не стали превращать в музей под открытым небом – здесь и сейчас живут люди.

Ольга Рыбалова Руководитель направления Южная Корея, туроператор «ПАКС» По дороге в деревню Хахве загляните на заводик, где делают корейскую рисовую бумагу ханчжи, там можно пройти по цехам и сделать свой лист бумаги на мастер-классе. Ханчжи настолько прочна, что из неё делали даже военные доспехи! Такая многослойная кольчуга защищала воина от вражеских стрел. • Тур «Древности, клёны, модерн» (написать Ольге)

Фестиваль танца в масках

Одно из главных осенних событий в Андоне – международный фестиваль танца в масках. В этом году он пройдёт с 27 сентября по 6 октября.

Он посвящён старинному спектаклю в традиционных корейских масках Хахве Пёльсингут Тхальнори. История представления насчитывает больше 800 лет. Зрелище считается визитной карточкой той самой деревни Хахве. В спектакле показаны несправедливые устои общества того времени, радости и горести простого народа. В представлении используется старейшая маска Кореи – Хахве-Пёнсанталь.

Фестиваль танца в масках в Андоне Фото: Национальная организация туризма Кореи

На фестивале проведут традиционный шаманский ритуал пёльсингут, устроят театрализованное представление уличных артистов мадангык и много других развлечений. А гвоздём программы станет танцевальный парад с участием местных жителей и туристов.

Анастасия Косинец Руководитель направления Южная Корея, туроператор PAC GROUP Древний шаманский ритуал пёльсингут состоит из песен и танцев, которыми священнослужитель будет молить духов ниспослать жителям деревни мир и богатство. Считается, что во время этого мистического действа в шамана вселяются духи природы, предков и даже знаменитых исторических деятелей. • Тур «Краски осени: фестиваль масок в Андоне и фестиваль фонарей в Чинджу» (написать Анастасии)

Музеи Андона: окно в прошлое

Андон также славится своими музеями, которые позволяют туристам узнать больше об истории и культуре Кореи. Музей масок Хахведон посвящён истории и значению тех самых театральных масок, а музей корейской водки сочжу и традиционной еды позволяет узнать о главном спиртном напитке страны и купить бутылочку в качестве сувенира.

Музей масок Хахведон Фото: Национальная организация туризма Кореи

Внимания заслуживает и фольклорный музей Андона – место, где можно познакомиться с конфуцианской культурой Кореи, узнать о местных ремёслах и обычаях, принять участие в народных играх.

Конфуцианские школы: хранилище знаний

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В 1868 году по приказу властей конфуцианские школы в Корее упразднили из-за их «вредного влияния». Во всей стране с тех пор сохранилось лишь 47 таких заведений. Два из них находятся в Андоне и тоже входят в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: это школы Тосан-совон и Пёнсан-совон. Здесь можно познакомиться с культурой ученых сонби, которые были ценителями и хранителями наук и искусства.

Людмила Озик Ведущий специалист по Южной Корее, туроператор «Ванд» Конфуцианство в Корее издавна служило способом сплотить нацию без насилия и инакомыслия. Познакомиться с этой философией можно в бывшей частной академии Пёнсан Совон, где будущие государственные деятели получали достойное конфуцианское образование. Сегодня в расположенных на берегу реки старинных деревянных зданиях работает любопытный музей. • Тур «Классическая Корея» (написать Людмиле)

Пейзаж в конфуцианской школе Тосан-совон Фото: Национальная организация туризма Кореи

Гастрономические приключения

Главное местное блюдо – маринованная курочка с овощами, ччимтак по-андонски. Ему даже посвящён целый переулок! Хотя рецепт блюда не уходит корнями в древность, а придуман относительно недавно. Курица готовится в пряном соусе-маринаде кальби (обычно его используют для приготовления говядины и особенно рёбрышек) с крахмальной лапшой и разными овощами. Благодаря остро-сладкому вкусу, невысокой цене и большим порциям блюдо стало популярно во всей Корее.

Ччимтак по-андонски Фото: Национальная организация туризма Кореи

Кондитерская Mammoth уже более 40 лет радует туристов и жителей Андона выпечкой со сливочным сыром, цитрусовыми кексами и необычными сладостями. Обязательно загляните сюда побаловать себя вкусностями!

В традиционном ресторане Okryujeong можно попробовать еще одно знаменитое местное блюдо – солёную скумбрию андон гангодёнгео. Эту рыбу можно купить на небольшом рынке, примыкающем к ресторану.

А за мясными блюдами лучше всего идти в ресторан Ujeong Sutbul Galbi, где подаётся высококачественная корейская говядина. Самое популярное в меню блюдо – рёбрышки на гриле.

Солёная скумбрия андон гангодёнгео Фото: Национальная организация туризма Кореи

Где остановиться?

В Андоне рекомендуем жить в традиционном доме ханок, который позволит туристам ближе познакомиться с традициями и культурой династии Чосон.

Юрий Киселёв Руководитель направления Южная Корея, туроператор «Библио Глобус» Заночевать в традиционном корейском доме ханок – особое удовольствие. Раньше в таких невысоких домиках под черепичной крышей с загнутыми к небу углами жили богачи и знать. Теперь это доступно и туристам. Обстановка в комнатах обычно довольно аскетичная. Но смело пробуйте непривычное – иначе не постичь тайн корейской души... • Тур «Незабываемая Корея» (написать Юрию)

Где искать яркие осенние пейзажи?

В деревне Ёкки с её узором из симпатичных рисунков и на мосту Вольёнгё, известным фантастическим ночным видом. Также можно заглянуть в ещё одну историческую деревню – при городском Фольклорном музее. Сюда были перенесены крестьянские дома из районов, затопленных в результате возведения дамбы. Вход в деревню сторожат два чансына – огромных тотемных идола. Сейчас здесь не только прогуливаются туристы, но и снимают исторические сериалы.

Деревня Ёкки Фото: Национальная организация туризма Кореи

Виктория Бутько Эксперт отдела путешествий, туроператор «Свои люди» Избавление от сотни грехов найдёте в 1300-летнем буддийском храме Пусокса. От главных ворот к святыне ведёт каменная лестница из 108 ступеней – символ этого нелёгкого, но нужного пути. А для закрепления результата обязательно зайдите в Павильон бесконечного блаженства. • Тур «Краски осени в Южной Корее» (написать Виктории)

Путешествие в Андон осенью – это шанс не только полюбоваться красотой природы, но и погрузиться в историю, а заодно окунуться в атмосферу настоящего корейского праздника.