Чончжу: традиции, вкусы и краски Южной Кореи в одном городе

Чончжу (столица южнокорейской провинции Чолла-пукто) – идеальное направление для тех, кто хочет успеть всё и сразу: прикоснуться к истории и культуре Страны утренней свежести, узнать о главных достоинствах местной кухни, запечатлеть на камеру осенние краски и даже устроить стрит-арт прогулку. Рассказываем, чем здесь заняться!

Деревня традиционных домов ханок: представить себя коренным жителем Кореи прошлого

Чончжу считается родиной последней королевской династии Кореи – Чосон, поэтому исторических достопримечательностей здесь немало. И главная из них – это деревня домов ханок, своеобразный портал в прошлое, где более 700 строений хранят дух ушедшей эпохи.

Ханок – это элегантные и воздушные дома с изящно изогнутыми черепичными крышами и перегородками из рисовой бумаги. Большинство из них возведены в 20-30-х годах прошлого века, а сейчас среди плотной застройки можно найти как музеи и галереи, так и сувенирные магазины и лавочки с уличной едой.

Деревня традиционных домов ханок Фото: Национальная организация туризма Кореи

Также стоит посетить усыпальницу Кёнгичжон, заложенную в 1410 году, – это не просто историческая достопримечательность, а настоящий символ почитания традиций. Её возвели для хранения портрета основателя династии Чосон, короля Ли Тхэ Чжо. На входе посетителей встречает камень с высеченным предупреждением «Когда приезжаешь сюда, каким бы ни был твой статус, слезай с коня» – поневоле проникаешься атмосферой безмолвного уважения к правителям прошлого.

Юрий Киселёв Руководитель направления Южная Корея, туроператор «Библио-Глобус» По традиционной деревне ханок в Чончжу надо непременно прогуляться ночью. Можно это сделать самостоятельно или с экскурсией. Под светом луны и мерцанием звёзд этот уголок старой доброй Кореи откроется с совершенно новой стороны. • Экскурсионные туры в Южную Корею (написать Юрию)

Пибимпаб, кимчи, макколли – пробуем новое

В Чончжу едут насытиться не только впечатлениями от прогулок по местным достопримечательностям, но и буквально – отведать местную кухню, которая завоевала любовь многих гурманов. Недаром его гастрономию отметили в ЮНЕСКО! Именно Чончжу считается родиной знаменитого пибимпаба, который подавали даже на королевский стол, а теперь подадут и на ваш. Пибимпаб – это симфония вкусов и текстур: рис варят в говяжьем бульоне и украшают соусом с юкхэ (тартар из говядины) и яичным желтком. Пробовать – обязательно!

В честь пибимпаба в Чончжу каждую осень проводят целый фестиваль. В этом году он пройдёт 3-6 октября.

Пибимпаб Фото: Национальная организация туризма Кореи

Людмила Озик Ведущий специалист по Южной Корее, туроператор «Ванд» Пибимпаб в Чончжу подают буквально на каждом углу. Но самый-самый – в ресторане Gogung. Там всегда полно гостей, так что свободного столика, скорей всего, придётся подождать. И не беда – это отличный повод подняться на второй этаж и осмотреть любопытную выставку, посвящённую пибимпабу, гастрономической визитной карточке Чончжу. • Туры в Южную Корею (написать Людмиле)

Чтобы закрепить знакомство с местной кухней, попробуйте горячий суп из ростков фасоли (коннамуль кукпаб), острый рыбный суп омогаритхан и блюда императорской кухни – ханчжонсик. И загляните в переулок макколли – так называется корейский рисовый слабоалкогольный напиток. Можно взять один чайник (да, макколли разливают из чайников), а к нему обязательно подадут множество необычных закусок.

Макколли Фото: Национальная организация туризма Кореи

Кстати, в Чончжу есть целый музей традиционных горячительных напитков – здесь можно будет узнать всё о приготовлении местного спиртного, а также о винных церемониях хянымчжуре (под стать чайным). С корейской гастрономией можно познакомиться в том числе в Культурном центре кимчи на территории Деревни традиционных домов ханок.

Ольга Рыбалова Руководитель направления Южная Корея, туроператор «ПАКС» Рисовое вино занимает важное место в национальной культуре: его подают на праздники, используют в ритуалах почитания предков и, конечно же, угощают им дорогих гостей. В музее познакомитесь с секретами приготовления этого и других корейских горячительных напитков, поучаствуете в дегустациях и мастер-классах. • Тур по Корее: Север-Запад-Юг (написать Ольге)

Пишем собственную осеннюю сказку

Осень – лучшее время для посещения Чончжу. Город облачается в краски багряно-золотой палитры, и местные пейзажи так и просятся в объектив камеры.

Прогуляйтесь по двору упомянутой выше усыпальницы Кёнгичжон, где резные клёны и другие деревья обступают пагоды, засыпая их цветной листвой. Или отправляйтесь на берег ручья Чончжучхон, где колышется золотое море камышей в человеческий рост – идеальное место для фотосессий и неспешных прогулок.

Загляните и во двор конфуцианской школы Чончжухянъё – он засажен деревьями гинкго, которые с приходом осени приобретают ослепительный жёлтый оттенок. Некоторым из них более 400 лет! А для полного погружения в фантастические пейзажи нужно прогуляться по эко-тропе на горе Гёнджисан, которая проходит через кипарисовый лес и очень популярна среди местных.

Осеннее дерево гинкго Фото: Национальная организация туризма Кореи

Современное искусство в исторических декорациях

Чончжу умеет удивлять. Казалось бы, что может быть общего у традиционной корейской архитектуры и современного стрит-арта? Ответ вы найдёте в деревне настенных рисунков Чаман, расположенной на холме около деревни ханок. Здесь заборы и стены домов превратились в холсты для ярких работ известных мастеров, в том числе знаменитого американского художника Кита Харинга. Это удивительное место, где история и современность переплетаются в неповторимом симбиозе.

Анастасия Косинец Руководитель направления Южная Корея, туроператор PAC GROUP На улочках Чончжу тут и там встретите гуляющих туристов и местных в традиционных корейских костюмах ханбок. Обязательно последуйте их примеру и возьмите такие наряды в аренду: ощутите полную гармонию с историческим окружением. Главное – не забудьте зарядить телефон, чтобы сделать побольше фото! • Тур в Южную Корею «Краски осени» (написать Анастасии)

Фестивали и сувениры – запасаемся яркими впечатлениями

Ещё одна причина приехать в Чончжу осенью – фестиваль традиционной корейской бумаги ханчжи, который пройдёт 9-13 октября. Гости фестиваля смогут принять участие в ремесленном процессе – от варки бумажной шелковицы до просушки и изготовления из неё изящных сувениров на память.

Если вы хотите привезти из Чончжу частичку его души, отправляйтесь на рынок Намбу, которому уже более ста лет. Здесь найдёте традиционные сувениры, изделия ремесленников и, конечно же, местные деликатесы. Погрузитесь в атмосферу настоящего корейского рынка, где каждый прилавок – это маленькое открытие.

Виктория Бутько Эксперт отдела путешествий, туроператор «Свои люди» В Культурном центре Чончжу проводят интересные мастер-классы по керамике, вышивке, каллиграфии, традиционной музыке, танцам и кулинарии. А ещё можно посмотреть на старинные предметы быта, одежду, украшения, оружие и инструменты. • Тур «Краски осени в Южной Корее» (написать Виктории)

Ночные пейзажи Чончжу Фото: Национальная организация туризма Кореи

Резюмируем: в Чончжу каждый путешественник сможет отыскать что-то для себя: любители истории и архитектуры будут очарованы древними памятниками, гурманы – сытной и необычной кухней, а созерцатели и фотографы – живописными пейзажами.