Гуляем по Мокпхо: приморская романтика Южной Кореи

Отправляемся в Мокпхо – очаровательный портовый городок на юго-западе страны, где время течёт неспешно, а пейзажи располагают к романтичным прогулкам.

В Мокпхо сложно не влюбиться с первого взгляда. Здесь нет головокружительной чащи небоскребов, зато есть бескрайнее море, горы, утопающие в ярких осенних красках, и уютные улочки, хранящие дух старой Кореи. Это место, где можно замедлиться, насладиться моментом и открыть для себя новые грани Страны утренней свежести. Рассказываем, как лучше всего это сделать.

Город, дышащий морем

Мокпхо – это, прежде всего, порт. Приморская романтика пронизывает весь город: от старого центра, где сохранилась старинная архитектура, до современной набережной с грандиозным танцующим фонтаном.

История города неразрывно связана с морем, и напоминание об этом буквально витает в воздухе – стоит только выйти на набережную и вдохнуть солёный морской бриз, понаблюдать за рыбацкими лодками, которые медитативно покачиваются на волнах. Отсюда отправляются паромы на живописные острова, а в многочисленных ресторанчиках можно отведать свежайшие морепродукты.

Анастасия Косинец Руководитель направления Южная Корея, туроператор PAC GROUP Будете в Мокпхо, обязательно прокатитесь по морской канатной дороге – самой длинной и высокой в Корее. Сначала она поднимается к вершине горы Юдальсан, а потом переправляется через море к острову Кохадо. Весь путь займёт около 40 минут – каждая из них будет наполнена потрясающими видами и свежим морским воздухом. • Выбрать свой осенний тур в Корею (написать Анастасии)

Канатная дорога над морем Фото: Национальная организация туризма Кореи

Город, живущий в ритме slow life

Мокпхо входит в международную Ассоциацию медленных городов (slow cities).

Концепцию «медленного города» – по аналогии с уже известным движением слоуфуд, – придумал в конце 90-х мэр тосканской коммуны Греве-ин-Кьянти. В таких городах ставку делают не на глобализацию и жизнь на высоких скоростях, а на индивидуальность, традиции и наслаждение каждым днём. И это как раз про Мокпхо.

Исторический музей Мокпхо, расположенный в старинном здании Фото: Национальная организация туризма Кореи

Куда сходить в Мокпхо: от горных вершин до морских просторов

В Мокпхо культурные достопримечательности гармонично вписаны в природный ландшафт, так что можно познавать их одновременно. Любители активного отдыха оценят хайкинг в горах Юдальсан – здесь есть трекинговые маршруты разной степени сложности. Несмотря на небольшую высоту, отсюда открываются захватывающие панорамы на море и город. Здесь же можно посетить буддийский храм, сад орхидей и парк скульптур.

Виктория Бутько Эксперт отдела путешествий, туроператор «Свои люди» Парк скульптур Юдальсан – первый в Корее подобный музей под открытым небом. Около сотни прекрасных изваяний гармонично расставлены в тени раскидистых деревьев и пышных кустов гортензии. Помимо цветов и предметов искусства здесь можно полюбоваться панорамой города на фоне морских просторов и живописных островков. • Туры в Южную Корею (написать Виктории)

Любителям истории рекомендуем посетить обсерваторию острова Кохадо, построенную в форме традиционного корейского линкора. Здесь можно узнать больше о морских победах адмирала Ли Сун Сина (говорят, он не проиграл ни одного сражения!) и полюбоваться панорамой моря с нового ракурса.

Обсерватория на острове Кохадо Фото: Национальная организация туризма Кореи

Остров Самхакдо – ещё одно место для созерцания осенних красок. Он соединён с городом мостом и примечателен своим Музеем морских наук, полем для мини-гольфа и живописной пристанью для яхт. А с прогулочной дорожки вокруг местного парка открывается великолепный вид на ночной Мокпхо.

Осенью в Мокпхо проводят портовый фестиваль, посвящённый морской культуре и традициям. В программе фестиваля – рыбный рынок, ритуал, посвящённый обильному улову рыбы, уличный парад Гильнори и не только. В этом году фестиваль пройдёт с 11 по 13 октября.

Остров Самхакдо Фото: Национальная организация туризма Кореи

Людмила Озик Ведущий специалист по Южной Корее, туроператор «Ванд» В часе пути на пароме от Мокпхо находится остров Ведальдо, славный песчаными пляжами, живописной природой и чудесными закатами. Здесь цветущие сады, бассейны с морской водой, прибрежные прогулочные дорожки, уютные кафешки... • Туры в Южную Корею (написать Людмиле)

Мокпхо гастрономический: пикантный вкус моря

Путешествие в Мокпхо – это не только красивые виды и культурные впечатления, но и гастрономические открытия. Южная Корея славится своей необычной кухней, а Мокпхо (даром что портовый город) предлагает огромный выбор свежайших морепродуктов.

Обязательно посетите Донгбу – самый большой традиционный рынок в городе. Здесь вы найдёте огромное разнообразие рыбы, моллюсков, крабов и других морских обитателей. Не бойтесь пробовать что-то новое – продавцы будут рады подсказать, что перед вами за деликатес и с чем его едят.

Одним из самых необычных местных угощений можно смело назвать саннакчи – блюдо из щупалец осьминога (в котором, кроме самого осьминога, почти нет ингредиентов, разве что кунжутным маслом приправят). Таких осьминогов едят сырыми, свеженарезанными, пока щупальца еще извиваются на тарелке, а иногда – вообще живыми, что требует особой сноровки и смелости. Также в водах Мокпхо ловят сэбаль-накчи – это маленькие осьминожки с тонкими ножками, популярное и полезное блюдо среди местных жителей.

Осьминогов в Мокпхо едят не только живыми Фото: Национальная организация туризма Кореи

Если после осьминогов вы готовы к новым экстремальным гастрономическим экспериментам, попробуйте хонтхаксамхаб – блюдо из охлажденного ската и свинины, которое подается с макколли (рисовым слабоалкогольным напитком).

На рынке Донгбу множество закусочных, где можно отведать рыбные пирожки, чапсаль-сундэ (кровяная колбаса с клейким рисом) и другие блюда местной кухни. Наш выбор, помимо всего вышеперечисленного: горбыль (эту рыбу издавна почитают в корейской кухне), закуска из краба и тушеная рыба-сабля (кальчи).

Хонтхаксамхаб – деликатес из морского ската и свинины Фото: Национальная организация туризма Кореи

Юрий Киселёв Руководитель направления Южная Корея, туроператор «Библио-Глобус» Интересно было бы отведать мороженого с морской солью, имбирём, красным перцем и чесноком? Тогда вам на соляную ферму Тхэпхён на острове Чындо примерно в часе езды от Мокпхо. Здесь прогуляетесь по деревянным дорожкам и мостикам среди соляных полей, посетите тематический музей и мастер-классы. Неподалёку – приморский ботанический сад и множество панорамных кафе с отличными морепродуктами. • Туры в Южную Корею (написать Юрию)

Что привезти из Мокпхо?

Не забудьте захватить в путешествии сувениры для себя и близких. Отличным выбором станут: керамика с традиционными узорами, морская соль Jeungdo – местный специалитет, корейский лечебный чай «Гиерим», который делают из растущих в Мокпхо трав, рисовое «вино» макколли и различные деликатесы из морепродуктов.

Ольга Рыбалова Руководитель направления Южная Корея, туроператор «ПАКС» Обзорную площадку Sky Walk стоит непременно посетить любителям красивых видов и умеренно острых ощущений. С нависающей над морем 15-метровой платформы со стеклянным полом в ясную погоду получаются «открыточные» фото на фоне моста Мокпхо-тэгё и острова Кохадо. Рядом есть прикольные фотозоны и множество приятных ресторанчиков. • Туры в Южную Корею от туроператора PAKS (написать Ольге)

Не бойтесь сворачивать с проторенных туристических маршрутов – иногда именно в провинциальных городках вроде Мокпхо кроются сокровенные впечатления для путешественника. Это не просто точка на карте, а состояние души, и сюда хочется возвращаться, чтобы вспомнить, что значит – жить без суеты.