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Гуляем по Мокпхо: приморская романтика Южной Кореи

Фото: Национальная организация туризма Кореи

Мост Мокпхо-тэгё

Реклама «Национальная организация туризма Кореи». 2VtzqvBWjVr

Отправляемся в Мокпхо – очаровательный портовый городок на юго-западе страны, где время течёт неспешно, а пейзажи располагают к романтичным прогулкам.

В Мокпхо сложно не влюбиться с первого взгляда. Здесь нет головокружительной чащи небоскребов, зато есть бескрайнее море, горы, утопающие в ярких осенних красках, и уютные улочки, хранящие дух старой Кореи. Это место, где можно замедлиться, насладиться моментом и открыть для себя новые грани Страны утренней свежести. Рассказываем, как лучше всего это сделать. 

Город, дышащий морем

Мокпхо – это, прежде всего, порт. Приморская романтика пронизывает весь город: от старого центра, где сохранилась старинная архитектура, до современной набережной с грандиозным танцующим фонтаном. 

История города неразрывно связана с морем, и напоминание об этом буквально витает в воздухе – стоит только выйти на набережную и вдохнуть солёный морской бриз, понаблюдать за рыбацкими лодками, которые медитативно покачиваются на волнах. Отсюда отправляются паромы на живописные острова, а в многочисленных ресторанчиках можно отведать свежайшие морепродукты. 

Фото: Национальная организация туризма Кореи
Канатная дорога над морем

Город, живущий в ритме slow life

Мокпхо входит в международную Ассоциацию медленных городов (slow cities). 

Концепцию «медленного города» – по аналогии с уже известным движением слоуфуд, – придумал в конце 90-х мэр тосканской коммуны Греве-ин-Кьянти. В таких городах ставку делают не на глобализацию и жизнь на высоких скоростях, а на индивидуальность, традиции и наслаждение каждым днём. И это как раз про Мокпхо.

Фото: Национальная организация туризма Кореи
Исторический музей Мокпхо, расположенный в старинном здании

Куда сходить в Мокпхо: от горных вершин до морских просторов

В Мокпхо культурные достопримечательности гармонично вписаны в природный ландшафт, так что можно познавать их одновременно. Любители активного отдыха оценят хайкинг в горах Юдальсан – здесь есть трекинговые маршруты разной степени сложности. Несмотря на небольшую высоту, отсюда открываются захватывающие панорамы на море и город. Здесь же можно посетить буддийский храм, сад орхидей и парк скульптур.

Любителям истории рекомендуем посетить обсерваторию острова Кохадо, построенную в форме традиционного корейского линкора. Здесь можно узнать больше о морских победах адмирала Ли Сун Сина (говорят, он не проиграл ни одного сражения!) и полюбоваться панорамой моря с нового ракурса.

Фото: Национальная организация туризма Кореи
Обсерватория на острове Кохадо

Остров Самхакдо – ещё одно место для созерцания осенних красок. Он соединён с городом мостом и примечателен своим Музеем морских наук, полем для мини-гольфа и живописной пристанью для яхт. А с прогулочной дорожки вокруг местного парка открывается великолепный вид на ночной Мокпхо.

Осенью в Мокпхо проводят портовый фестиваль, посвящённый морской культуре и традициям. В программе фестиваля – рыбный рынок, ритуал, посвящённый обильному улову рыбы, уличный парад Гильнори и не только. В этом году фестиваль пройдёт с 11 по 13 октября.

Фото: Национальная организация туризма Кореи
Остров Самхакдо

Мокпхо гастрономический: пикантный вкус моря

Путешествие в Мокпхо – это не только красивые виды и культурные впечатления, но и гастрономические открытия. Южная Корея славится своей необычной кухней, а Мокпхо (даром что портовый город) предлагает огромный выбор свежайших морепродуктов. 

Обязательно посетите Донгбу – самый большой традиционный рынок в городе. Здесь вы найдёте огромное разнообразие рыбы, моллюсков, крабов и других морских обитателей. Не бойтесь пробовать что-то новое – продавцы будут рады подсказать, что перед вами за деликатес и с чем его едят.

Одним из самых необычных местных угощений можно смело назвать саннакчи – блюдо из щупалец осьминога (в котором, кроме самого осьминога, почти нет ингредиентов, разве что кунжутным маслом приправят). Таких осьминогов едят сырыми, свеженарезанными, пока щупальца еще извиваются на тарелке, а иногда – вообще живыми, что требует особой сноровки и смелости. Также в водах Мокпхо ловят сэбаль-накчи – это маленькие осьминожки с тонкими ножками, популярное и полезное блюдо среди местных жителей. 

Фото: Национальная организация туризма Кореи
Осьминогов в Мокпхо едят не только живыми

Если после осьминогов вы готовы к новым экстремальным гастрономическим экспериментам, попробуйте хонтхаксамхаб – блюдо из охлажденного ската и свинины, которое подается с макколли (рисовым слабоалкогольным напитком). 

На рынке Донгбу множество закусочных, где можно отведать рыбные пирожки, чапсаль-сундэ (кровяная колбаса с клейким рисом) и другие блюда местной кухни. Наш выбор, помимо всего вышеперечисленного: горбыль (эту рыбу издавна почитают в корейской кухне), закуска из краба и тушеная рыба-сабля (кальчи). 

Фото: Национальная организация туризма Кореи
Хонтхаксамхаб – деликатес из морского ската и свинины

Что привезти из Мокпхо?

Не забудьте захватить в путешествии сувениры для себя и близких. Отличным выбором станут: керамика с традиционными узорами, морская соль Jeungdo – местный специалитет, корейский лечебный чай «Гиерим», который делают из растущих в Мокпхо трав, рисовое «вино» макколли и различные деликатесы из морепродуктов. 

Не бойтесь сворачивать с проторенных туристических маршрутов – иногда именно в провинциальных городках вроде Мокпхо кроются сокровенные впечатления для путешественника. Это не просто точка на карте, а состояние души, и сюда хочется возвращаться, чтобы вспомнить, что значит – жить без суеты.

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