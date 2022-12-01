Особое приглашение: что смотреть во Владимирской области

Во Владимирской области кроме туристических «звёзд» первой величины, таких как Владимир и Суздаль, есть немало небольших, но оттого не менее интересных мест, с которыми точно не получится познакомиться наспех. Среди таких «жемчужин» Александров и Киржач – города, вполне заслуживающие того, чтобы провести в каждом как минимум выходные.

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОПИСКУ

Александровская слобода – главный исторический памятник Александрова — была «опричной» столицей царя Ивана Грозного, который в общей сложности провёл здесь 17 лет: здесь заседали приказы и боярская дума, сюда прибывали с визитами послы, здесь же проходили смотрины невест и состоялись две царские свадьбы.

Несмотря на существенные разрушения, которые потерпела царская слобода в годы Смуты, она продолжала оставаться царской резиденцией – так, здесь жил первый царь из Романовых, Михаил Фёдорович. В Успенский женский монастырь дворцовый комплекс был превращён при Алексее Михайловиче Тишайшем, а Пётр I сослал сюда свою первую жену Евдокию и мятежную сестру Марфу.

И именно отсюда отправлялся Иван Грозный в свои походы на усмирение непокорных городов. От дворцового ансамбля, когда-то делившегося на мужскую и женскую половины, до наших дней сохранилось не многое: деревянные терема сгорели много веков назад, но по сей день стоят Покровская и Успенская церкви. В них, а также в Распятской церкви-колокольне и жилом здании позднейшей постройки разместились экспозиции музея-заповедника.



Главная, «Государев двор в Александровской слободе», рассказывает о том, как при дворе функционировали книгописная палата и первый печатный двор, школа хорового пения. Здесь экспонируются средневековые карты, подлинные рукописные и первопечатные книги, воинские доспехи и повседневная утварь, а ещё портреты грозного царя и реконструкция его внешности по черепу.

ОЧАРОВАНИЕ ПРОВИНЦИИ

В конце XVIII века Александров стал уездным городом Владимирской губернии. Здесь процветала торговля и развивался хлопчатобумажный промысел — именно в Александрове действовали две крупнейшие в России ткацкие мануфактуры.

О том, как жило городское купечество, рассказывают в Александровском художественно-краеведческом музее: одна из его площадок – это музеефицированный дом купца II гильдии Первушина. Оказавшись «в гостях» у купеческого семейства, посетители становятся участниками иммерсивного представления из жизни зажиточных горожан и щедрого купеческого чаепития.

ШЁЛКОВЫЙ ПУТЬ

Реклама

В селе Заречье не пропустите единственный в России «Музей шёлкового и бархатного ткачества» в музее-усадьбе фабриканта Сергея Ивановича Думнова. Он создан его наследницей, художницей по куклам, Галиной Масленниковой. Хозяйка полностью восстановила и старинный дом, когда-то принадлежавший её семье.



Она лично принимает гостей и рассказывает им и об истории шелкоткачества на Владимирской земле, и об истории своей фамилии – о таланте, предприимчивости и благих делах её основателя. Родовое гнездо Галины было разорено в 1920-е годы и впоследствии превращено в сельскую школу, ну а ей, спустя годы, удалось вновь наполнить жизнью исторические стены и воссоздать столетние интерьеры.



Кстати, теперь в этой усадьбе-памятнике можно и погостить, и попробовать сытные блюда из настоящей русской печи. Стоит увидеть и выставку кукол работы Галины Масленниковой — характерные типажи крестьян XIX века.

ГОРОД МАСТЕРОВ

Небольшой уютный Киржач вырос на берегу одноимённой речки возле Благовещенского монастыря, основанного в середине XIV века Сергием Радонежским. Здесь находится родовая усыпальница старинного дворянского рода Милославских, но славен Киржач не аристократией, а мастеровым сословием. О традициях местной аргуновской резьбы рассказывают в «Музее плотницкого и столярного мастерства Дом аргунов», в соседнем же Музее меди и латуни можно узнать всё о медно-латунном производстве в Покровском уезде.

Сегодня дремотный провинциальный город стремительно превращается в яркий туристический центр. В отреставрированных исторических особняках размещаются обаятельная ретро-гостиница, культурный центр с рестораном, выставочным залом и детским театром, музей редких икон. А заливными лугами по берегам речки Киржач и монастырём можно полюбоваться с новой смотровой площадки «Зайчушка», с самого длинного в России деревянного «Типографского» моста или с «Восточного» моста, который ведет к Музею ледниковых камней.

Отдыхать в сосновых окрестностях Киржача любили и космонавты, которые проходили предполётную подготовку на соседнем аэродроме. «Путь в космос начинается в Киржаче», – эти слова произнес Юрий Гагарин со сцены Киржачского дома культуры в 1963 году.

Не удивляйтесь, если встретите на стене дома граффити с его неотразимой улыбкой: первый человек в космосе – пожалуй, главный здешний гений места. Места и впрямь удивительного — где ещё можно шагнуть от Средневековья прямо к звёздам?