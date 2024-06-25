«Остановите самолёт!»: в Италии влюбленный мужчина задержал рейс

Самолёт направлялся из Турина в Мадрид, но герой-любовник на нём не полетел.

Настоящая любовная драма разыгралась на рейсе авиакомпании Iberia, когда один из пассажиров решил покинуть самолёт уже после посадки – всему виной разговор с девушкой. Возлюбленная попросила своего парня никуда не уезжать и остаться с ней в Италии. Необычный инцидент произошел 20 июня на рейсе IB8767.

Как сообщают итальянские издания, мужчина сразу воспылал решимостью покинуть воздушное судно, хотя самолёт уже запустил двигатели и начал рулёжку к взлётной полосе. Оставалось всего несколько минут до взлёта.

«Остановите всё, мне нужно выйти, мне нужно выйти!», – продолжал повторять мужчина, по словам очевидцев.

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Судя по всему, нервозность беспокойного любовника очень взволновали бортпроводников и других пассажиров. Хоть они и пытались убедить его не доставлять им неудобств, в конечном итоге решительно настроенного пассажира отпустили восвояси из соображений безопасности.

Как итог: часовая задержка рейса и сбой в расписании полётов на весь день. Несмотря на это, мужчину не оштрафовали – ему повезло, что он начал суетиться и прорываться к выходу до взлёта.