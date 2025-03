Остров цикличности: курорт, где Мальдивы обретают новый смысл

Мальдивы давно перестали быть просто синонимом пляжного релакса. Сегодня архипелаг притягивает тех, кто ищет не только открыточные виды, но и глубину впечатлений: единение с природой, гастрономические открытия, погружение в местную культуру и, конечно, безупречный сервис. Это место, где можно замедлиться, ощутить пульс океана и открыть для себя новый уровень роскоши – осознанной и вдохновляющей.

Атолл Северный Мале – словно шкатулка с сокровищами, где каждый остров – драгоценный камень. Один из них стал пристанищем для курорта, воплотившего в себе философию цикличности – The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands. Добраться сюда из международного аэропорта Велана – проще простого: 45 минут на яхте, и вот он, мир, где стираются границы между реальностью и мечтой.

Вдохновением для архитекторов из Kerry Hill Architects, разработавших концепцию курорта, послужила сама природа: мощь океана, вечное движение волн, круговорот жизни. Отсюда – необычная форма вилл, напоминающая то ли инопланетные корабли, то ли раковины причудливых моллюсков, то ли застывшие капли воды. Панорамные окна будто распахивают стены, впуская внутрь лазурь океана и шепот бриза. Минимализм в деталях, натуральные материалы, приглушенные тона – все это создает ощущение покоя и уединенности.

Сто вилл, разбросанных по острову и над водой, – сто приватных вселенных. Площадь каждой – от 150 кв.м, а самая роскошная, The Ritz-Carlton Estate, раскинулась на целых 1500 кв.м. Здесь есть все, о чем только можно мечтать: четыре спальни, пять ванных комнат, два бассейна, гостиная, кухня и даже личный шеф-повар. Но главное – это ощущение абсолютной свободы и слияния с природой, которое дарят террасы с инфинити-бассейнами и панорамные виды.

О каждом госте заботится «Арис Миха» – персональный дворецкий, словно сошедший со страниц истории мальдивского королевского двора.

Гастрономия здесь – отдельный вид искусства. Рестораны курорта – это калейдоскоп вкусов и впечатлений. Summer Pavilion – парящий над водой храм современной китайской кухни. Iwau – интерактивное путешествие в мир японских вкусов с теппаньяки-грилем и Chef’s Table под звездным небом. La Locanda – уютный уголок южной Италии, где утро начинается с крепкого эспрессо, а вечер – с аперитива. Beach Shack – богемный оазис на пляже, где подают средиземноморские блюда и французское розэ. Eau Bar – место силы с устрицами, черной икрой и авторскими коктейлями, где каждый вечер под бой барабанов Боду Беру провожают солнце. А еще – два ресторана в Fari Marina, куда можно добраться за 8 минут на традиционной лодке дхони: Arabesque с ливанской и северо-индийской кухней и Tum Tum – фудтрак с азиатским стритфудом.

Но и это еще не все. Курорт регулярно устраивает гастрономические перформансы в рамках программ Masters of Crafts и Behind the Bar. В апреле этого года, например, кухней будет заправлять Рене Франк, берлинский шеф-кондитер с двумя звездами Мишлен, известный своим новаторским подходом к десертам, в июне его сменит бармен из Греции Василис Киритсис, признанный гений миксологии, а в конце октября на гастроли прилетит ещё один знаток высокой кухни – шеф-повар Макс Штрое, также удостоенный мишленовской звезды.

Фирменные мальдивские булочки на курорте The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

Местный The Ritz-Carlton Spa – это не просто спа-центр, а настоящий храм релаксации, построенный по принципу энергетических меридианов. Девять спа-павильонов, словно лепестки лотоса, расположены над бирюзовой лагуной. Каждый из них – портал в мир гармонии и покоя.

Остров – это не только место для взрослых, но и настоящий рай для детей. Футуристичный детский клуб Ritz Kids предлагает около 30 познавательных активностей, основанных на четырех «китах»: земля, вода, экологическая ответственность и культура. Здесь можно освоить навыки фотосъемки с дрона, поучаствовать в программе Жан-Мишеля Кусто Ambassadors of the Environment, спасая черепах и изучая океан.

Любителей активного отдыха ждут дайвинг-центр, морские прогулки на традиционных лодках дхони и яхте, теннисные корты, уроки игры на барабанах Боду Беру и кулинарные мастер-классы.

Познавательный дайвинг в The Ritz-Carlton Maldives, Fari Islands

Но самое главное – это отношение к окружающей среде. Курорт The Ritz-Carlton Maldives – это не просто роскошный отель, а часть хрупкой экосистемы, требующей бережного отношения. Здесь используют солнечную энергию (в 2024 году на крышах всех вилл установили солнечные панели, а в планах – плавучая солнечная платформа, которая будет генерировать 1400 кВт/ч в этом году), экологичные строительные материалы, высаживают местные растения и деревья, восстанавливают коралловые рифы и защищают морских черепах. И это далеко не все!

А 30-метровое баньяновое дерево на острове, посвященное памяти архитектора Керри Хилла, – символ уважения к природе и традициям.