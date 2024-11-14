От городских джунглей до звездного неба: новые фишки сервиса бронирований для незабываемых путешествий

Команда Отелло, сервиса бронирования от 2ГИС, рассказала на презентации в Доме Пашкова о новых возможностях для доступных и комфортных путешествий.

Пользователям сервиса теперь доступно более 70 тысяч объектов размещения в России и свыше миллиона – в мире. Среди обновлений также: запуск программы лояльности, еще больше эксклюзивных скидок и вдохновляющие сценарии для поездок.

Расширение покрытия в РФ в 3,5 раза и запуск международного направления

В 2024 году количество доступных объектов размещения на Отелло выросло в 3,5 раза: теперь путешественники могут выбирать среди более 70 тысяч объектов по всей России. Речь идет как о привычных отелях и хостелах, так и об апартаментах, глэмпингах, турбазах, капсульных и бутик-отелях и многих других типах размещения.

«Раньше мы были больше ориентированы на классические отели, однако за прошедший год научились качественно работать и с другими типами объектов, ведь у каждого свои нюансы», – рассказал руководитель компании Сергей Вурим.

«Например, в 2024 году только апартаментов стало в 7,5 раз больше! Наша цель – сделать Отелло сервисом с лучшим покрытием, самыми качественными данными о каждом объекте и поддержкой высочайшего уровня».

Команда активно работает над расширением покрытия не только по России, но и по всему миру – в 2024 году сервис запускает международное направление. Туристам теперь доступно бронирование около миллиона отелей в более чем 200 странах мира. Больше всего гостиниц доступно в наиболее популярных у российских туристов странах: в Китае более 150 тысяч вариантов, в Таиланде 40 тысяч, в Турции около 35 тысяч, а в ОАЭ в районе 6 тысяч. Постепенно количество отелей по всему миру будет увеличиваться.

Для путешественников, которые планируют отдых за границей, сохраняются все основные преимущества сервиса, доступные для поездок по России: оплата российскими картами, возможность оплаты частями или бонусами Спасибо. А служба поддержки будет бережно сопровождать каждого туриста в любой стране мира.

Программа лояльности и ещё больше эксклюзивных скидок от отелей

В 2024 году сервис запустил собственную программу лояльности, нацеленную на поддержку активных путешественников. Программа включает три уровня привилегий, на каждом из которых пользователи могут получать разные объемы кешбэка бонусами Спасибо (от 5% до 15%), а также повышенные скидки и эксклюзивные предложения от отелей. Логика простая – чем больше поездок, тем выше уровень и больше выгоды.

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«Мы стремимся сделать путешествия доступнее и вместе с отелями-партнёрами предлагаем условия, которые помогут путешествовать чаще и при этом экономить. Помимо программы лояльности, мы активно расширяем список эксклюзивных предложений, включая скидки за раннее бронирование или бесплатные апгрейды номеров» – поделился Михаил Мельников, руководитель продуктов компании.

Еще больше выгоды можно получить во время различных акций и проектов, в рамках которых действуют специальные промокоды и эксклюзивные скидки от отелей-участников. Например, уже сейчас можно подготовиться к Новому Году и сэкономить на проживании в период праздников или на путешествии к северному сиянию, вдохновившись проектом «За Авророй».

А ещё сервис готовится к Черной пятнице, которая традиционно проходит в ноябре. Спойлер – все новые пользователи в течение ноябрьской недели скидок (с 18 по 24 ноября) смогут совершить бронирование с высшим уровнем программы лояльности.

Новые сценарии путешествий — от городской прогулки до путешествия к звёздному небу

Компания не только помогает бронировать гостиницы, но и стремится вдохновлять своих пользователей на путешествия и новые открытия. Будь то отпуск у моря, активный отдых в горах, выходные за городом или ночь в спа-отеле, где можно хорошо выспаться на выбранной из каталога подушке.

«Неотъемлемая часть ДНК нашего бренда: 2ГИС с его гиперлокальным подходом, когда картографы регулярно работают на территории города, обходя все закоулки. Благодаря этому пользователи могут везде ощущать себя как дома, с подробной картой и актуальной информацией о местах,» – рассказывает директор по маркетингу Александр Васильев.

«На самые открыточные места мы можем предложить новый любопытный взгляд, который поможет вдохновиться и сделать путешествие более красочным. Поэтому в этом году мы начали активнее работать над локальными подборками, сценариями путешествий и тематическими проектами».

Для тех, кто не хочет уезжать далеко от города, сервис запустил опцию «Районы на карте»: их можно посмотреть на карте в приложении или на сайте, выбрав слой «Места». Сейчас районы с любопытными локациями можно увидеть в Москве, Санкт-Петербурге и Новосибирске – там собраны секретные бары, необычные памятники, граффити и другие места, о которых знают даже не все местные. Постепенно будут добавляться и другие города и локации. Также фильтр «Места» поможет путешественникам определиться, где они хотели бы остановиться — в тихом центре, недалеко от городских джунглей или там, где много тусовок.

Туристы, которые предпочитают краткосрочные поездки за город или любят планировать более долгосрочные путешествия тоже смогут вдохновиться сценариями путешествий и локальными проектами. Например, в октябре сервис совместно с партнерами запустил проект «Места незаезженные», который рассказывает о нестандартных локациях в Московской, Владимирской и Тульской областях. А в августе и октябре Отелло совместно с астрономами рассказывал о регионах, где лучше всего смотреть на звездопад Персеиды и охотиться за северным сиянием. Интересное можно найти везде – рядом в городе, в поездке на выходные или в продолжительном отпуске.