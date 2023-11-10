От паспорта до внедорожника: что забывают в отелях туристы из России

Каждый пятый российский путешественник забывал что-то в гостиницах в 2023 году.

Каждый пятый российский путешественник в 2023 году что-то забывал в отелях — об этом говорится в совместном исследовании сервиса бронирования «Отелло» и медиахолдинга Rambler&Co, которое есть в распоряжении Russian Traveler. В рамках исследования аналитики опросили десятки тысяч российских туристов. Как оказалось, 20% опрошенных (каждый пятый) забывал вещи в гостиницах 1-2 раза, а 1% респондентов — три раза. Еще 1% опрошенных «постоянно что-то оставляет в отелях».

Чаще всего вещи в гостиницах теряют мужчины (67%). Меньше предметов забывают те, кто живут в номерах вместе с коллегами. Впрочем, 30% из тех, кто останавливаются в номерах с партнерами или супругами, все равно что-то забывают в гостиницах.

Что чаще всего забывают в отелях российские туристы?

Предметы одежды или обуви — 20%; Зарядные устройства — 18%; Туалетные принадлежности — 11%; Мобильные устройства — 7%; Зубные щетки и паспорта — 4%; Лекарства — 1%.

Впрочем, порой туристы умудряются забывать в отелях даже новые сумочки и автомобили. Так, в одном из отелей Алтая гость забыл внедорожник Lexus: сотрудники обнаружили его на парковке, после того как семья выехала из отеля. Только после звонка техподдержки мужчина вспомнил, что они с женой приехали на двух автомобилях, а уехали на одном. Забрали его только через несколько дней, рассказала директор клиентского сервиса «Отелло» Ольга Карлей.

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«Однажды спортсмены выехали из отеля, забыв в специальной комнате для хранения снаряжения свое оборудование стоимостью в несколько сотен тысяч рублей. Вспомнили о нем уже в аэропорту. Пришлось отправлять им оборудование почтовой службой в другой город», — сообщил менеджер одного из отелей Сочи.

Пытаются ли российские туристы вернуть забытые вещи?

Даже не пытаются — более 60%; Самостоятельно приезжают и забирают — 14%; Обращаются в службу поддержки гостиницы с просьбой переслать оставленные предметы — 8%.

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