От петроглифов до постмодернизма: как провести яркие выходные в Баку

Азербайджан – «страна огней» и край контрастов. Только здесь в часе езды от современного Баку с футуристичными небоскребами, нарядной набережной и широкими проспектами можно найти древние наскальные рисунки, клокочущие грязевые вулканы и огненный храм зороастрийцев. Подготовили большой путеводитель по достопримечательностям столицы.

Баку – мультикультурный город с многовековой историей. В первую очередь это отражается в его архитектурном облике: здесь мавританский стиль соседствует с французской неоготикой, мусульманское кладбище трется боками о живую изгородь британского сада, зороастрийские башни дружат с советским конструктивизмом, а иррационально-космический центр искусств авторства Захи Хадид глядит на лежбище футуристичных небоскрёбов. И всё это – на фоне Каспийского моря и ландшафта, усеянного нефтекачками.

Фото: Денис Свечников

Нефтекачки – это вообще неотъемлемый атрибут Апшеронского полуострова. Нефть в Азербайджане добывают везде – в море и на суше, в центре города и во дворах частных домов. При этом вся нефть здесь принадлежит государству, и если какой-то счастливый владелец участка обнаружит её у себя во дворе, то власти поставят там вышку и будут арендовать этот клочок земли у собственника. Кстати, именно в Азербайджане впервые наткнулись на нефть в море – в Каспийском, в 1949 году.

А ещё с Баку неразрывно связана история братьев Нобель – в свое время они развили здесь крупнейшую нефтяную компанию, пустили первый нефяной танкер и строили заводы. Коренные бакинцы говорят, что запах детства для них – это солёный аромат Каспия, переплетенный с запахом нефти и мазута.

Flame Towers в Баку на фоне заката Фото: Valery Bazruh / фотохостинг rtraveler.ru

Учитывая нефтяную историю, можно не удивляться, что по одной из версий название «Азербайджан» переводится как «Страна огней». Огонь здесь – практически национальный бренд. С древних времен нефть и газ на этих территориях выходили на поверхность и нередко возгорались, повергая местных жителей в священный трепет. Здесь же в доисламскую эпоху господствовала древняя религия зороастризм, почитающая огонь.

А сейчас практически из любой точки Баку видны три небоскреба в форме языков пламени – Пламенные башни (Flame Towers). Однажды их освещение даже было признано лучшим в мире – обязательно полюбуйтесь на них после захода солнца.

Как не затеряться среди калейдоскопа впечатлений, направлений и локаций? Вот несколько обязательных точек на карте азербайджанской столицы и в ее окрестностях – рассказываем, куда идти и что делать, если вы приехали в Баку на несколько дней и хотите увидеть все самое интересное.

Старый город Баку

Фото: Денис Свечников / фотохостинг rtraveler.ru

Чтобы почувствовать дух Старого Баку, отправляйтесь во Внутренний город (Ичери-шехер) – средневековый город-крепость, отделённый высокой каменной стеной, сохранившейся с XII века. Это и правда город в городе, который прячется за двойными крепостными воротами с гербом. Пройдитесь по узким брусчатым улочкам, поглядите, задрав голову, на уютные деревянные балконы, которые лепятся к стенам домов, отдохните в одном из каравай-сараев, которые теперь занимают рестораны местной кухни, поторгуйтесь с продавцом в частной лавочке за глиняную посуду или медную лампу.

И обязательно полюбуйтесь одним из самых древних зданий Баку – Девичьей башней. Сверху оно напоминает своей формой древний орнамент бута или очередной язык пламени. Башня овеяна легендами и на протяжении веков исполняла самые разные функции: была здесь (предположительно) и зороастрийская погребальная «башня молчания», и мечеть, и крепость, и маяк, и даже обсерватория.

Праздник Новруз в стенах Внутреннего города Фото: Kerim Abbasov

Переплетение разных архитектурных стилей и колорит Внутреннего города помогли ему появиться во множестве известных советских и не только фильмов. Как настоящий актер, город оказался талантлив и многолик в своих ролях. Баку – это Буэнос-Айрес в «Человеке-амфибии», Истанбул в «Бриллиантовой руке» и иранская столица в «Тегеран-43».

Так что отправляйтесь на поиски локаций, где были сказаны крылатые: «Шьорт побьери!» и «Цигель-цигель, ай-лю-лю!» (первое — у крепостной стены чуть выше польского посольства, второе — в противоположном конце, на Sabir küçəsi). Местные не растерялись: знаменитым кадрам из советской классики кинематографа здесь посвящены несколько фотоспотов, кафе и тематические экскурсии.

Не спешите – улочки Старого города достойны того, чтобы здесь потеряться. Зайдите в древнюю мечеть, посмотрите, как по стенам вокруг скользят солнечные лучи, узоры теней и ползучая зелень. Погладьте пушистых властителей города – вездесущих кошек, разглядите зреющие в ветвях деревьев гранаты. И останьтесь до сумерек, когда в узких переулках залегают синие тени, а вокруг зажигаются окна и фонари, согревающие вечер оранжевым светом, навевающим мысли о тыкве, с которой рядом пекут вкуснейшие кутабы.

Петроглифы Гобустана

В часе езды от Баку находится один из самых необычных заповедников Азербайджана – Гобустан, колыбель древней живописи, где во множестве пещер сохранились тысячи наскальных рисунков. Древние люди оставляли их на протяжении тысячелетий — с палеолита до позднего средневековья, а это примерно от 10 000 лет до нашей эры и вплоть до VII века нашей.

Особенность наскальных рисунков в Гобустане – они бесцветны, не обработаны краской, а просто высечены в скале, своеобразный грубоватый минимализм. В заповеднике можно не только бесконечно всматриваться в линии и очертания, проступающие на сводах пещер и скал, но и узнать об истории здешних мест и всего человечества в современном музее с интерактивной экспозицией.

По вырезанным в камне изображениям можно проследить развитие цивилизации — от охоты и скотоводства до изобретения колеса. В пещерах рисунками испещрены все стены. На них пасутся быки, бизоны и олени, а также дикие лошади, которые позже станут одомашненными (с веревками на шее). Здесь крадутся волки и дикие кошки. В верхнем палеолите кто-то нарисовал на стене забавного дельфина, в мезолите на камне возникают охотники с луком и стрелами, в неолите фигуры людей уже танцуют и следят за скотом. Со временем появляются всадники, шаманы в причудливых головных уборах, а в Средневековье – караван верблюдов.

Совсем рядом находятся грязевые вулканы, разбросанные по потрескавшейся земле, тоже совершенно космическое зрелище.

Скалы Гобустана

Центр Гейдара Алиева

Фото: Kerim Abbasov

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Центр Гейдара Алиева был построен в столице Азербайджана в 2012 году по проекту архитектора Захи Хадид. Он считается жирной точкой четвертой архитектурной эпохи города и важным культурно-выставочным пространством: здесь расположены постоянные и временные выставки, макеты знаковых зданий Баку, офисы и конгресс-центр.

Заха Хадид – одна из культовых фигур современной архитектуры, которую сама же Заха и переизобрела: девушка из Багдада выучилась в Лондоне, сделала имя на новаторских проектах и открыла своё бюро, куда уже через несколько лет выстраивались в очередь статусные заказчики. Фирменный почерк Хадид — космическая нелинейная геометрия и виртуозная режиссура ракурсов, её лучшие постройки становятся визуальными «иконами» и эмблемами своих городов (особенно если заказчик не пожалел пространства и денег).

Центр Гейдара Алиева — одна из центральных и самых признанных работ бюро Хадид, принёсший ему премию Лондонского института дизайна за Лучшее здание мира 2014 года, а заодно — главное звено нового «скайлайна» Баку и символ прорыва Азербайджана в 21 век.

Строение напоминает кокон громадной инопланетной гусеницы, которая превратилась в бабочку и улетела. В здании будто нет острых граней и прямых линий: пол превращается в стену, стена перетекает в потолок, а потолок снова опускается перед глазами. Все восемь этажей Центра сливаются в единое пространство, а с первого на второй ведет лестница, ступени которой тоже можно увидеть только с определенного ракурса – со стороны она выглядит как покатая горка.

Фото: Александр Медведев / фотохостинг rtraveler.ru

«Дом огня» Атешгях и горящая гора Янардаг

Ещё одно чудо природы неподалеку от Баку – горящая гора Янардаг. У ее подножия живописно полыхает природный газ, никогда не затухая. В этой же части бакинского пригорода — храм огнепоклонников Атешгях в посёлке Сураханы, где тоже пылает неугасимый огонь, вокруг которого сооружен старинный алтарь.

Храм был построен еще зороастрийцами, но им он принадлежал недолго. Эта религия вместе с ее последователями была вытеснена арабами и там, где когда-то стояли храмы зороастрийцев, теперь возвышаются мечети. Впрочем, в Азербайджане зороастризм до сих пор является официально признанной религией.

Позже священное место заняли огнепоклонники из Индии – жили отшельниками в кельях, почитали огонь и встречали паломников с любопытными путешественниками. В XIX веке вокруг храма выросли деревянные нефтяные вышки, а в начале XX он был закрыт и возродился в качестве музея только во второй половине века.

Сейчас храм входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО и открыт для посещений – можно походить по кельям, приблизиться к пылающему огню и узнать все как о зороастризме, так и об истории этого места.

Алтарь огнепоклонников Фото: Anirood Ali

Национальный музей ковра

Если вы хотите потеряться в орнаментах, заработать рябь в глазах от узоров и купить необычных сувениров – вам в Азербайджанский музей ковра. Здание музея выполнено, что характерно, в форме рулона ковра с орнаментом и располагается рядом с набережной (пр-т Микаила Усейнова 28), так что пройти мимо не получится.

Здесь собрана самая богатая и разнообразная коллекция азербайджанских ковров и других ковровых изделий. В музее хранятся ценные исторические экспонаты и произведения искусства самых разных школ ковроткачества из многих городов и регионов, охватывающие всю многовековую историю Азербайджана. Самый старый ковёр в экспозиции относится аж к концу XVII века!

Продавцы антиквариата играют в нарды в жаркий день, Баку. Фото: Владислав Малышев / фотохостинг rtraveler.ru

Бакинский книжный центр

Бакинский книжный центр расположен в двух минутах ходьбы от пешеходной улицы. Это минималистичный книжный с уютной кофейней (и хорошим кофе, что немаловажно!), тихим читальным залом и рядами книжных стеллажей с литературой на азербайджанском, русском, турецком, английском, китайском, французском, немецком, арабском и других языках.

Атмосфера вдохновляющая: бегло стучат по клавиатуре ноутбуков фрилансеры, конспектируют что-то студенты, негромко беседуют посетители кафе, листают путеводители туристы и, конечно, читают выбранные книги другие посетители (книги для чтения можно взять в отделе «Библиотека»). Вход в книжный центр – бесплатный.

Вечерний Баку Фото: Etibar Jafarov / фотохостинг rtraveler.

Советы

Как добраться?

Прямые рейсы из России в Баку выполняют Азербайджанские авиалинии (Azal), Аэрофлот, UTair и S7.

Нужна ли виза?

Виза не нужна, достаточно загранпаспорта. «Ковид-паспорта» для въезда в страну в Азербайджане уже отменили.

Где остановиться?

Красиво закруглить впечатление от города поможет Ritz-Carlton Baku – пятизвездочный отель, который расположен совсем рядом с Центром Гейдара Алиева. Отель занимает 14 этажей высокого здания в форме паруса, которое напоминает о небоскребе в Дубае (выше – частные апартаменты). Здесь самые просторные номера в городе (один президентский люкс чего стоит — 609 квадратных метров!), спортзал с живописным видом и отменный спа-центр с бассейном и сауной.

В местном баре в стиле спикизи работает лучший миксолог в Баку, а вечером в лобби можно наслаждаться живой музыкой, которую пианист исполняет на футуристичном электронном рояле цвета гранатового вина.

Комета NEOWISE над Баку Фото: Faik Nagiyev

Что есть?

Обязательно попробуйте садж – блюдо из мяса и овощей, приготовленное на открытом огне на широкой плоской сковороде. А также пересыпанные сумахом кутабы – тонкие лепешки в виде полумесяца с разной начинкой от мяса до тыквы. Не забудьте про изогнутые рёбрышки кебаба и тонкие листы хингаля с золотистым лучком и кудрявым фаршем. И, конечно, плов! Вариаций плова в Азербайджане множество, но самый популярный – праздничный шах-плов, который представляет собой «упакованный» в листья тонкого лаваша рис, внутри которого мясо, лук, каштаны, сухофрукты.

А пить – обязательно чай. Его в Азербайджане выращивают с XIX века, и даже сейчас на улице возле кафе и ресторанов часто можно заметить пузатые самовары — говорят, они появились даже раньше тульских и использовались ещё до чайного «бума». Если захотите заварку покрепче, попросите у официанта чай, как кровь кролика. Или чай, как петушиный хвост. Именно так говорят сами местные. Ассоциация с цветом: темно-красный, насыщенный – значит, крепкий.

Чай здесь подают в грушевидных стаканчиках армудах, в которых он быстрее остывает сверху, но остается горячим снизу, и можно долго наслаждаться напитком под неторопливую беседу.

Какие сувениры везти?

В Старом городе ищите традиционные сувениры в виде граната, изделия из меди, а также те самые изящные армуды. Из съедобных сувениров можно захватить варенье из белой черешни или апшеронского белого инжира, отменный гранатовый сок и местное гранатовое вино. Водитель такси в Баку посоветовал мне везти домой помидоры – говорит, замечательные у них помидоры.

Самый дорогой сувенир из Баку – это, конечно, ковер. Но можно купить и его мини-версию в Национальном музее ковра – там есть масса сувениров, которые обыгрывают «ковровую» тематику.