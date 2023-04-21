Отдых на Алтае может обойтись туристам в полмиллиона

Эксперты нашли варианты от 35 000 до 400 000 рублей и выше.

Россиян поразили цены на отдых на Алтае: в некоторых отелях он стоит 400 000 рублей за 10 дней. Такая цена обозначена за проживание четверых человек в полулюксе отеля Cosmos Altay Resort 5* в середине июля, пишет TourDom.

Отдых вдвоем в том же отеле будет стоить 350 000 рублей в полулюксе и 330 000 рублей в улучшенном номере с видом на озеро. В эту стоимость входят завтраки, посещение SPA-комплекса и спортзала. При этом цены актуальны только при раннем бронировании, когда для гостей действует 20% скидка. Если же бронировать номер позже, то проживание в обычном номере будет стоить уже 415 000 рублей на двоих, а если добавить посещение центра здоровья – то уже 558 000 рублей.

Специалисты в туротрасли называют такие отели востребованными. Это связано с тем, что на Алтае пока немного отелей высокого уровня. Альтернативой комплексу может быть только несколько других отелей в республике.

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Горный Алтай Фото: Евгений Ковальчук

Для сравнения, по сведениям канала TourDom, номер в пятизвездочном «Гранд Шале Алтай» (находится на территории природного комплекса «Бирюзовая Катунь») в июле стоит 240 000 руб. на двоих с завтраком.

Что касается четырехвездочных отелей, в люксе санатория «Эдем» в Белокурихе можно отдохнуть за 236 000 рублей. А в районе «Бирюзовой Катуни» можно заселиться в Grand Palace за 175 000. руб. Оба варианта представлены с завтраками.

В трехзвездочных отелях можно провести 10 дней за сумму всего от 35 000 («Фараоновая дача» (Чемал)) до 106 000 рублей («На камушках» 3* в Белокурихе). Средняя стоимость отелей с завтраками составляет 83 000 рублей, такие варианты туристы выбирают чаще всего.