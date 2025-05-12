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Отдых в Сочи подешевел вдвое

Отдых в Сочи подешевел вдвое

Морской порт Сочи

Но цены будут выгодными только до лета.

Отдых в Сочи стал вдвое дешевле. Об этом журналистам сообщили аналитики агрегатора туров OnlineTours.

К примеру, пояснили они, сейчас за семидневный тур в Адлер на одного нужно заплатить 14 000 рублей, тогда как обычно стоимость составляла 27 000 рублей.

Это объяснили тем, что у отелей есть окно между сезонами, когда они стараются максимально заполнить номера перед летним наплывом туристов. Стоимость отдыха начнет расти уже через 10-14 дней, по мере приближения календарного лета.

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