Отец и сын спасли пассажирок во время полета из Новосибирска во Владивосток

Во время рейса Новосибирск-Владивосток находившимся на борту женщинам неожиданно стало плохо.
Врачи-гематологи Приморской краевой клинической больницы №2 во время командировки спасли двух пассажирок, которые находились в самолете, летевшем из Новосибирска во Владивосток.
Женщинам стало плохо — и на помощь им пришли врачи, отец и сын, также находившиеся на борту. Как оказалось, одна из пассажирок страдала сахарным диабетом. У нее случилась передозировка нитроглицерином — резко упало артериальное давление и начались судороги.
«Состояние было достаточно драматичное — сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте», — говорится в сообщении Минздрава Приморья.
А несколько минут спустя на том же рейсе другая пассажирка потеряла сознание. Медики помогли и ей — стабилизировали состояние женщины и привели ее в чувство.
Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 начнет перевозить на регулярных рейсах спецконтингент (подозреваемых, обвиняемых и осужденных), содержащийся в исправительных учреждениях и СИЗО управления ФСИН России по республике Саха (Якутия).
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