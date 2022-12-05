Отец и сын спасли пассажирок во время полета из Новосибирска во Владивосток

Во время рейса Новосибирск-Владивосток находившимся на борту женщинам неожиданно стало плохо.

Врачи-гематологи Приморской краевой клинической больницы №2 во время командировки спасли двух пассажирок, которые находились в самолете, летевшем из Новосибирска во Владивосток.

Женщинам стало плохо — и на помощь им пришли врачи, отец и сын, также находившиеся на борту. Как оказалось, одна из пассажирок страдала сахарным диабетом. У нее случилась передозировка нитроглицерином — резко упало артериальное давление и начались судороги.

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«Состояние было достаточно драматичное — сильные судороги, критическое падение давления. Если в этом случае не оказать правильную первую помощь, последствия могут быть непредсказуемыми, тем более на большой высоте», — говорится в сообщении Минздрава Приморья.

А несколько минут спустя на том же рейсе другая пассажирка потеряла сознание. Медики помогли и ей — стабилизировали состояние женщины и привели ее в чувство.

Ранее сообщалось, что российская авиакомпания S7 начнет перевозить на регулярных рейсах спецконтингент (подозреваемых, обвиняемых и осужденных), содержащийся в исправительных учреждениях и СИЗО управления ФСИН России по республике Саха (Якутия).