Отечественные сервисы онлайн-бронирования пока не стали заменой западным

Как говорят эксперты, туристы предпочитают бронировать отели самостоятельно.
По данным издания Shopper's, отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей за последние два года не стали полноценной заменой ушедшим иностранным агрегаторам (Booking и Airbnb). Теперь сайты гостиниц занимают около половины всех оформлений номеров. Отели и сами туристы предпочитают прямые бронирования.
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