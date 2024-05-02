Отечественные сервисы онлайн-бронирования пока не стали заменой западным

Как говорят эксперты, туристы предпочитают бронировать отели самостоятельно.

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По данным издания Shopper's, отечественные сервисы онлайн-бронирования отелей за последние два года не стали полноценной заменой ушедшим иностранным агрегаторам (Booking и Airbnb). Теперь сайты гостиниц занимают около половины всех оформлений номеров. Отели и сами туристы предпочитают прямые бронирования.