Отели на Мальдивах сделают туристам скидку до 45%

Выгодные предложения будут действовать летом.

На Мальдивах отели предложат туристам, в том числе, и российским, скидки от 25 до 45%. Предложения будут действовать в мае и июне, рассказали в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Эксперты туроператора Coral Travel объяснили, что в мае в мальдивских отелях стартует низкий сезон, поскольку в страну приходит юго-западный муссон. Климат становится более влажным и растет вероятность проливных дождей. Скидки на проживание будут действовать до конца лета, а некоторые гостиницы планируют сохранить их даже до конца октября.

В свою очередь, представители компаний «Русский экспресс» и Fun&Sun отметили, что летом можно найти и более выгодные предложения — со скидками до 60-70%. Кроме того, летом отели предлагают гостям бесплатный трансфер, повышение класса обслуживания, бесплатное размещение детей до 12 лет. А молодожены, проводящие на островах медовый месяц, могут получить в подарок еще и свадебные церемонии.

По данным туроператоров, сейчас тур на Мальдивы на майские праздники (с 28 апреля по 5 мая) стоит от 240 000 рублей. В эту цену входит трансфер, местный налог, медицинская страховка и проживание в четырехвездочном отеле по системе «все включено». Отдых в «пятизвездочном» обойдется всего на 10 тысяч дороже — начиная от 250 000 рублей.

Реклама