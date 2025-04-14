Открытие замка Рагнит в Калиниградской области: снова откладывается

Достопримечательность еще не готова.

Полное открытие замка Рагнит в Немане запланировано на следующий год, так как у инвестора возникли трудности с поставками материалов и оборудованием. Эту информацию опубликовал «Новый Калининград», ссылаясь на слова министра культуры и туризма Андрея Ермака. Он сообщил, что в августе состоится техническое открытие для ограниченного числа приглашенных, тогда как официальная презентация замка будет перенесена на следующий год.

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Стоит напомнить, что за восстановление замка отвечает калининградский предприниматель Иван Артюх, работы по реставрации начались в июне 2023 года. В обновленном тевтонском замке предусмотрены залы для выставок и конференций, музейные пространства, кафе и торговые точки, а также смотровые площадки.

Как сообщалось ранее в РБК Калининград, в августе прошлого года стало известно о задержках в процессе восстановления, связанных с нехваткой каменщиков и сложной геометрией здания. Осенью специалисты должны были начать работу над фальшкровлей и деревянной галереей.