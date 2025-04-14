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Открытие замка Рагнит в Калиниградской области: снова откладывается

Открытие замка Рагнит в Калиниградской области: снова откладывается

Достопримечательность еще не готова.

Полное открытие замка Рагнит в Немане запланировано на следующий год, так как у инвестора возникли трудности с поставками материалов и оборудованием. Эту информацию опубликовал «Новый Калининград», ссылаясь на слова министра культуры и туризма Андрея Ермака. Он сообщил, что в августе состоится техническое открытие для ограниченного числа приглашенных, тогда как официальная презентация замка будет перенесена на следующий год.

Стоит напомнить, что за восстановление замка отвечает калининградский предприниматель Иван Артюх, работы по реставрации начались в июне 2023 года. В обновленном тевтонском замке предусмотрены залы для выставок и конференций, музейные пространства, кафе и торговые точки, а также смотровые площадки.

Как сообщалось ранее в РБК Калининград, в августе прошлого года стало известно о задержках в процессе восстановления, связанных с нехваткой каменщиков и сложной геометрией здания. Осенью специалисты должны были начать работу над фальшкровлей и деревянной галереей.

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