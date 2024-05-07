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Открыто авиасообщение между Казанью и Улан-Удэ

Первый рейс уже перевез пассажиров.

Новый авиарейс между городами Улан-Удэ и Казань, столицами Бурятии и Татарстана, пользовался большим спросом у пассажиров. Первый рейс компании Nordwind airlines был заполнен на 90%, более 160 человек прибыли в Улан-Удэ. Рейсы будут выполняться по расписанию два раза в неделю - по понедельникам и пятницам. Длительность полета составляет около 5 часов. Министр туризма Бурятии, Алдар Доржиев, подчеркнул, что развитие авиасообщения открывает новые перспективы для внутреннего туризма.

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