Открыты продажи билетов в Сухум

Началась продажа билетов на авиарейсы в Абхазию, первый из которых состоится 3 мая. Рейс будет осуществляться компанией «ЮВТ АЭРО» по маршруту Москва (аэропорт «Внуково») – Сухум. Об этом сообщает Минтранс России.

В Минтрансе объявили: «Регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва! Работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других авиаперевозчиков продолжается».

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Кроме того, 6 мая авиакомпания «Икар» начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Несколькими днями ранее, Росавиация выдала допуск авиакомпаниям «Айфлай» и «НордСтар» на полеты в Сухум. Как сообщают представители авиакомпаний, полеты, вероятно, начнутся во второй половине мая.