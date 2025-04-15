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Открыты продажи билетов в Сухум

Открыты продажи билетов в Сухум

Набережная города Сухум, Абхазия

Началась продажа билетов на авиарейсы в Абхазию, первый из которых состоится 3 мая. Рейс будет осуществляться компанией «ЮВТ АЭРО» по маршруту Москва (аэропорт «Внуково») – Сухум. Об этом сообщает Минтранс России.

В Минтрансе объявили: «Регулярное прямое воздушное сообщение возобновится после более чем 30-летнего перерыва! Работа над увеличением числа рейсов и привлечением к полетам других авиаперевозчиков продолжается».

Кроме того, 6 мая авиакомпания «Икар» начнет выполнять рейсы из Нижнего Новгорода в Сухум. Несколькими днями ранее, Росавиация выдала допуск авиакомпаниям «Айфлай» и «НордСтар» на полеты в Сухум. Как сообщают представители авиакомпаний, полеты, вероятно, начнутся во второй половине мая.

 

 

 

 

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