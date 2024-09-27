Активный отдых во Владимирской области

Нашли для вас самые интересные места: бывшие карьеры, парашютные клубы, маршруты на квадроциклах и многое другое.

Красота этих мест вдохновляла и продолжает вдохновлять писателей, поэтов, художников и многочисленных туристов. Если вы собираетесь посетить национальный парк «Мещера» самостоятельно, за точку старта берите визит-центр парка в Гусь-Хрустальном, где есть план территории со всеми туристическими объектами.



В число достопримечательностей парка входят храмы, Рязанский тракт, «Древнерусское поселение» (одна из экспозиций краеведческого музея под открытым небом – прим.ред.), макет мегалитического сооружения, воссоздающего древнюю астрономическую обсерваторию.



В визит-центре вы составите свой идеальный маршрут для пешей или же велосипедной прогулки. В дорогу возьмите еду, воду и посуду — в заповедной зоне есть места для разведения костра с заранее заготовленными дровами.

Можно также прогуляться уже готовыми экологическими тропами, например, вдоль берега реки Поль, где когда-то проходил старинный торговый тракт Владимир – Рязань. Не менее заманчиво выглядит тур по мещерским болотам с выходом к смотровым площадкам Сергиева болота.

Один из самых интересных уголков парка – это вольер с зубрами. С собой можно захватить угощения животным (капусту, морковь, тыкву, кабачки, картофель, яблоки) — сотрудники будут благодарны!

Хотите увидеть зубров наверняка, приезжайте в часы их кормления — с 9 до 10 утра.

Не хотите бродить по лесам и топям самостоятельно – отправляйтесь на экскурсию с гидом (индивидуальную или групповую). Но записаться на нее придется заранее.

Карьеры среди лесов

Дюкинские карьеры в Судогодском районе – это каменные скалы в окружении сосновых лесов. 300 миллионов лет назад на их месте плескалось мелководное море. После того, как оно высохло, здесь образовались доломиты.

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В прошлом столетии из доломитов начали добывать горные породы (известняк, мел, гипс), но месторождение довольно быстро истощилось. Остался только рукотворный каньон – эдакая огромная чаша площадью больше ста гектаров и средней глубиной 30-40 метров.



Владимирские горы облюбовали скалолазы, причем, и начинающие, и профессиональные. Туристы, равнодушные к альпинизму, покоряют каменистые склоны природного заказника с фотокамерами наперевес. Самые зоркие и пытливые находят на стенах карьера окаменелости времен палеозойской эры – отпечатки раковин древних моллюсков и кораллов, остатки морских лилий и морских ежей.

На подъезде к Дюкам оборудована стоянка для туристов, также на лесных полянах можно разбить палаточный лагерь. На территории самого заказника пикники и шашлыки – под запретом.

К слову, в заказнике растут краснокнижные орхидеи, самая известная из которых – Венерин башмачок.

Развлечение для самых смелых и физически подготовленных – парашютный спорт. В аэроклубе «Владимир» можно спрыгнуть в тандеме с инструктором, если в одиночку пока боязно, или же вместе с видеокамерой GoPro, запись с которой наверняка наберет сотни лайков от ваших друзей в соцсетях.

Если вы нуждаетесь не только в инструктаже, но и в психологической подготовке, купите ознакомительный полет на Ан-2 вдоль города и 25 минут балуйте себя невероятными видами городских окрестностей с высоты птичьего полета.

На аэродроме рядом с городом Киржач когда-то тренировались Юрий Гагарин, Герман Титов и другие космические пионеры. Сегодня совершить прыжок в киржачских окрестностях может любой турист. Сделать из вас покорителя воздушных пространств готов местный клуб «Небесная линия».

Хотите сделать друзьям незабываемый сюрприз? Приобретите подарочный сертификат, например, от аэроклуба «ПарашютиЯ» - во Владимирской области он базируется на аэродроме Семязино.

К слову, если жанр «воздушных знакомств» с новыми местами вам близок, попробуйте полеты на параплане над Владимиром, Покровом, Суздалем или Вязниками.

По долинам и по взгорьям

Электрический трицикл (или, иначе, электротрайк) – сравнительно новый вид развлечения. Трехколесный электрический мотоцикл – один из лучших видов транспорта для тех, кто любит безопасную и комфортную езду. В управлении трайк даже проще велосипеда. Он – тихоход, если сравнивать с мощными квадроциклами, но это, скорее, преимущество для туриста-экскурсанта. Опробовать электро-трицикл в деле поможет компания Lono из Суздаля. Она предлагает два прогулочных маршрута – «Ополье» и «Долгорукий» со стартом из села Кидекша, где расположена знаменитая «падающая» колокольня.

Доступны в Суздале и экскурсии на квадроциклах. Выбрав «Живописную Нерль», вы промчитесь не только по полям и по речным берегам, но и по Шуйскому лесу. Маршрут «К церкви Ефрема Сирина» захватывает один из участков древнего «шелкового пути» в Суздаль и плотину реки Ирмес. По желанию квадроцикл можно сменить на вездеход, а зимой, если она снежная, на снегоход. Туры устраивает компания «КвадроСуздаль».

Прогулки на квадроциклах по Киржачскому району – это не только драйв и адреналин, но и возможность встретить по дороге кабанов, лосей, косуль, глухарей. По трассам, которые здесь отличаются разнообразием (водоемы, гати, леса, овраги, крутые подъемы и спуски), вас «проведет» инструктор компании АТV33. Есть длительный маршрут – «Активный». В дороге вы будете больше трех часов. Закончится путешествие пикником с фотосессией у «Свинцового озера». В компании организуют и индивидуальные туры на квадроциклах – к месту гибели Гагарина, к заброшенным старым монастырям и церквям, к Свято-Введенской островной пустыни рядом с Покровом и др.

Как готовые, так и авторские туры на квадроциклах и снегоходах можно заказать в компании Bear Lair – она находится в селе Суходол под Владимиром. Геометрия маршрутов – от простой до сложной, так что скучно никому не будет.

Мечтаете насладиться скоростью, устроив гонки на квадроциклах по бездорожью? А это вполне реально сделать в парке семейного отдыха «Доброград». Зимой в аренду предлагаются снегоходы.