Александр Ремига: «Туристическая отрасль может стать одной из ведущих во Владимирской области»

Сезон отпусков подходит к логическому завершению, и для Владимирской области в этом году он стал по-настоящему жарким. 1000-летие Суздаля и приуроченные к важной дате события стали центральными в ЦФО. Юбилейные мероприятия за три дня посетили 36 тысяч человек! Мы поговорили с первым заместителем Губернатора Александром Ремига о том, как в этом году регион справляется с наплывом туристов.

Спикер: Александр Ремига, первый заместитель Губернатора Владимирской области

В начале августа в Суздале прошла череда юбилейных мероприятий, посвящённых 1000-летию города, которое отмечается в течение всего 2024 года. Все они вошли в уникальную культурно-развлекательную программу, рассказывающую о тысячелетнем пути города во Владимирской области и его вкладе в мировую историю и культуру. За три дня их посетили 36 тысяч человек.

Александр Ремига первый заместитель Губернатора Владимирской области «Это были 3 важных и очень ярких дня гостей и жителей города. Мы подготовили большое количество интерактивных мероприятий. В рамках юбилея города прошел Межрегиональный гастрономический фестиваль «1000 вкусов Суздаля». Где все могли познакомиться с локальной гастрономией, местными продуктами и товарами от владимирских мастеров и ремесленных брендов. Здесь же был установлен рекорд по самому массовому чаепитию на 1000-летие города – его участники выпили 814 стаканов чая из двухметрового – самого высокого в мире – самовара объёмом 300 литров. На Торговой площади прошёл иммерсивный спектакль-променад «Суздаль в кино». Кстати, в городе было снято около 80 художественных фильмов. Через классику кинематографа зрители могли стать героями самых разных эпизодов истории Суздаля, открыть его культурный код, сформированный на ключевых вехах жизни России».

Сейчас туризм – одно из ключевых направлений, которое поддерживает Губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Во второй половине 2024 года ожидается увеличение туристического потока в регион, где активно создается комфортная инфраструктура и развивается сеть Туристских информационных центров Владимирской области.

Кроме ТИЦа в областном центре в преддверии Новогодней столицы был открыт филиал в Суздале.

Александр Ремига первый заместитель Губернатора Владимирской области «За последние два года сфера туризма стала самостоятельным звеном в экономике. Динамика развития отрасли в последние годы характеризуется ростом большинства показателей. Мы открываем новые направления, формируем грантовую поддержку актуальную для бизнеса и важную для регионального развития туристической отрасли. Празднование такого масштабного мероприятия, как 1000-летие города Суздаля, накладывает немало ответственности. Инфраструктура нашего региона из года в год постоянно совершенствуется. Мы готовимся к проведению массовых культурных мероприятий, фестивалей, создаем новые туристические маршруты и точки притяжения для туристов. Во многих городах была обновлена коммунальная и дорожная инфраструктура, ведутся работы по благоустройству парков, скверов, реставрируются древнейшие памятники истории и архитектуры».

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Сфера туризма становится все более значимой в экономике региона. В рамках празднования 1000-летия Суздаля состоялось рабочее совещание с первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Валерием Сидоренко, Губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, заместителем главы Минэкономразвития России Дмитрием Вахруковым. На нем было принято решение об аккредитации «Золотого кольца» по стандартам национального туристического маршрута в соответствии со всеми принятыми нормативными документами. Этот вопрос будет проработан при участии Минэкономразвития уже в этом году.

Александр Ремига первый заместитель Губернатора Владимирской области «Золотое кольцо», в которое входит Суздаль – самый популярный туристический маршрут в России, который каждый год посещают миллионы россиян. В 2027 году «Золотому кольцу» исполняется 60 лет. Правительство РФ предложило объявить 2027 год юбилейным для туристического маршрута «Золотое кольцо России». Губернатор Александр Авдеев подержал идею, отметив, что для нас это интересный проект и очень своевременная идея. Запрос на развитие инфраструктуры для автотуристов растет. Это требует кооперации с соседними регионами, развития новых точек притяжения. У региона в планах много интересных проектов. Сейчас реализуется проект с хаусботами для передвижения по малым рекам, таким как Каменка, Клязьма, Судогда.

Сейчас новый вектор развития туризма, Правительством Российской Федерации активно поддерживается автомобильный туризм. Направление автотуризма не ново, но сейчас новый подход позволяет создать более комфортные условия для путешествия туристов. Предполагается реконструкция, благоустройство и создание новых объектов туристского показа.

Александр Ремига первый заместитель Губернатора Владимирской области «Мы планируем открытие туристических информационных центров, создание сервисов и услуг, строительство кемпингов и кемпстоянок. В настоящее время разработаны четыре автомобильных маршрута, рассчитанные на 2-4 дня, протяженностью от 400 до 700 км. Кроме того, автомобильные маршруты загружены в «Цифровой паспорт» Минэкономразвития РФ и потом будут загружены на национальный туристский портал. Владимирскую область отметил Дмитрий Николаевич Чернышенко в числе субъектов, кто уже запустил свои комплексные работы по развитию этого обновленного направления. И, несомненно, направление водного туризма – например, наш кемпбот, который мы презентовали на ПЭМФ. Глава региона обозначил водный туризм как приоритетное направление развитие туризма на 2024 год. Основной водной магистралью нашего региона служит река Ока, по ней разработаны туристические маршруты в виде речных круизов. В основном на территории области располагается обширная сеть малых рек. Однако туристическая инфраструктура на них, в основном, отсутствует. Нам необходимо обеспечить баланс между развитием инфраструктуры и сохранением природы».

Во Владимирской области, благодаря мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, было сформировано активное бизнес-сообщество. На регулярной основе проводятся стратегические сессии совместно с представителями бизнеса и создаются дорожные карты по реализации планов дальнейших действий. Правительство работает совместно с бизнесом для выявления проблематики и механизма решения различных задач.