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Russian Traveler №3(12) 2024
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!
Спецноминация от Jetour: поделись автомаршрутом!

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Александр Ремига: «Туристическая отрасль может стать одной из ведущих во Владимирской области»

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Сезон отпусков подходит к логическому завершению, и для Владимирской области в этом году он стал по-настоящему жарким. 1000-летие Суздаля и приуроченные к важной дате события стали центральными в ЦФО. Юбилейные мероприятия за три дня посетили 36 тысяч человек! Мы поговорили с первым заместителем Губернатора Александром Ремига о том, как в этом году регион справляется с наплывом туристов.

Спикер: Александр Ремига, первый заместитель Губернатора Владимирской области

В начале августа в Суздале прошла череда юбилейных мероприятий, посвящённых 1000-летию города, которое отмечается в течение всего 2024 года. Все они вошли в уникальную культурно-развлекательную программу, рассказывающую о тысячелетнем пути города во Владимирской области и его вкладе в мировую историю и культуру. За три дня их посетили 36 тысяч человек.

Сейчас туризм – одно из ключевых направлений, которое поддерживает Губернатор Владимирской области Александр Авдеев. Во второй половине 2024 года ожидается увеличение туристического потока в регион, где активно создается комфортная инфраструктура и развивается сеть Туристских информационных центров Владимирской области.

Кроме ТИЦа в областном центре в преддверии Новогодней столицы был открыт филиал в Суздале.

Сфера туризма становится все более значимой в экономике региона. В рамках празднования 1000-летия Суздаля состоялось рабочее совещание с первым заместителем Руководителя Аппарата Правительства Российской Федерации Валерием Сидоренко, Губернатором Владимирской области Александром Авдеевым, заместителем главы Минэкономразвития России Дмитрием Вахруковым. На нем было принято решение об аккредитации «Золотого кольца» по стандартам национального туристического маршрута в соответствии со всеми принятыми нормативными документами. Этот вопрос будет проработан при участии Минэкономразвития уже в этом году.

Сейчас новый вектор развития туризма, Правительством Российской Федерации активно поддерживается автомобильный туризм. Направление автотуризма не ново, но сейчас новый подход позволяет создать более комфортные условия для путешествия туристов. Предполагается реконструкция, благоустройство и создание новых объектов туристского показа.

Во Владимирской области, благодаря мерам поддержки малого и среднего предпринимательства, было сформировано активное бизнес-сообщество. На регулярной основе проводятся стратегические сессии совместно с представителями бизнеса и создаются дорожные карты по реализации планов дальнейших действий. Правительство работает совместно с бизнесом для выявления проблематики и механизма решения различных задач.

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