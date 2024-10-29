Белокаменное зодчество земли Владимирской

На территории Владимирской области сохранилось немало церквей и храмов, чья история уходит корнями в древность. Есть среди них уникальные памятники древнерусского белокаменного зодчества, находящиеся в списке объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, как, например, Успенский и Дмитриевский соборы во Владимире, Спасо-Евфимиев монастырь в Суздале, церковь Покрова на Нерли в Боголюбово и церковь Бориса и Глеба в Кидекше с ее знаменитой падающей колокольней.

Поэзия, облаченная в камень

Успенский собор во Владимире, построенный князем Андреем Боголюбским в 1158–1160 году, по праву считается эталоном белокаменного зодчества. История у собора настолько богатая, что лучше не ходить «дикарями», а взять экскурсию. Вот лишь пара фактов, которые говорят о богатейшем прошлом белокаменного красавца-храма. Именно в стенах Успенского собора восходили на престол великокняжения Александр Невский, Дмитрий Донской, Иван Калита. Но и позже, когда венчаться на царство стали в Москве, будущие монархи обязательно посещали Успенский собор в преддверии своей коронации. Традиция-с! Внутри храма сохранились фрагменты оригинальной росписи XII–XIII веков, а также фрески легендарного Андрея Рублева и его соавтора (а, возможно даже, и учителя), иконописца Даниила Черного.

Дмитриевский собор – еще один великолепный архитектурный образец домонгольской эпохи, не перестающий пленять своей красотой. Его появлением на Владимирской земле мы обязаны младшему брату Андрея Боголюбского, Всеволоду Юрьевичу Большое Гнездо (в крещении Дмитрию).

Иногда о Дмитриевском соборе говорят, как о «поэме в камне», и это, пожалуй, одно из самых точных определений.

В настоящее время собор работает как музей. Несмотря на реконструкции (в том числе и варварские), в храме уцелели часть фресок и фрагменты внутреннего убранства. Отдельного внимания заслуживает резьба на фасадах. Среди многочисленных фигурок можно найти реальных исторических персонажей, библейских и языческих героев, а также причудливых мифических существ. Историки до сих пор гадают, что бы могли значить некоторые узоры.

Прогулка по «Суздальской Бастилии»

Спасо-Евфимиев монастырь был основан в 1352 году по инициативе суздальского князя Бориса Константиновича. Естественно, первые деревянные постройки уже утрачены. Древнейшее сооружение, дошедшее до нас, – это каменная Спасская церковь, построенная в 1507–1511 годах. В 1594 году к ней пристроили большой четырехстолпный Спасо-Преображенский собор, а церковь переименовали в Евфимиевский придел.

В 1689 году расписать стены собора пригласили костромских мастеров. Артелью руководил выдающийся иконописец и художник Гурий Никитин. Фресками, созданными его рукой, можно полюбоваться и сегодня!

Известен монастырь, как фамильная усыпальница князей Пожарских. В 1642 году в ней был похоронен легендарный полководец Дмитрий Пожарский. Кстати, у стен обители в 1955 году установили бронзовый бюст национального героя.

Один из монастырских корпусов со времен Екатерины II был превращен в тюрьму для сектантов, раскольников и старообрядцев. После революции в «Суздальскую Бастилию» стали отправлять политических заключенных, а впоследствии – немецких военнопленных. Сейчас Арестантский корпус реконструируют. Недавно в рамках реконструкции на месте прогулочного дворика открыли новый сад.

Монастырь расположился на высоком берегу реки Каменка. Непременно выделите время, чтобы прогуляться с внешней стороны монастыря. Тут так красиво, что дух захватывает! Не случайно когда-то режиссер Андрей Тарковский решил снимать у стен обители заключительную новеллу «Колокол» для фильма «Андрей Рублев».

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Ризоположенский монастырь появился раньше Спасо-Евфимиева – в 1207 году. Самое древнее сооружение обители, сохранившееся до нашего времени, — это Ризоположенский собор, датированный XVI веком. Сюда особенно интересно будет заглянуть тем, кто любит смотреть на город с высоты птичьего полета.



Архитектурная доминанта монастырского ансамбля — 72-метровая Преподобенская колокольня, возведенная в 1819 году в память о победе над Наполеоном. Ее можно видеть в эпизодах советского фильма «Женитьба Бальзаминова» с Георгием Вициным. На первых ярусах звонницы — музей колоколов, а на верхнем, по отзывам гидов и туристов, самая лучшая смотровая площадка, с панорамным обзором Суздаля. А еще наверху проводят мастер-классы — обучают азам колокольного звона.

Падающая колокольня на реке Нерль и полет Икара

Церковь Покрова на Нерли близ поселка Боголюбово Суздальского района выглядит почти так же, как и в 1165 году, когда она была построена. По одной из версий, князь Владимирский Андрей Боголюбский посвятил ее памяти своего сына Изяслава, который погиб от ранений, полученных в военном походе.

Вне сомнений, это одно из самых красивых и гармоничных культовых сооружений в России, несмотря на то, что храм – совсем небольшой и достаточно лаконичный в оформлении. Зато стоит он вдали от современных зданий и дорог, что только усиливает ощущение аутентичности. В какое бы время года вы сюда не приехали, вас ждут яркие впечатления (церковь стоит среди заливных лугов) и особое, возвышенное настроение души.

А вот приказ о строительстве Борисоглебского храма в Кидекше отдал отец Боголюбского, князь Юрий Долгорукий. Церковь Бориса и Глеба – часть архитектурного ансамбля, включающего также церковь Святого Стефана, святые врата с ограждением и шатровую колокольню. В Борисоглебском храме сохранились каменный омфалий и фреска «Святые жены среди райского сада», датированные XII веком.



Особый интерес туристов вызывает колокольня – памятник архитектуры XVIII века. Дело в том, что из-за ошибок зодчих, допущенных, видимо, на этапе заложения фундамента, она сразу же начала крениться. Угол ее наклона – около шести градусов, тогда как у Пизанской башни после реставрации – всего 3,5 градуса. Обрушение колокольне не грозит, хотя наверх подняться вам все же не позволят.

Если же вы будете в Александрове, обязательно побывайте в Успенском монастыре Александровской слободы. На его территории стоит Распятская церковь-колокольня.

Считается, что с нее совершил полет русский Икар – холоп Никита, смастеривший деревянные крылья. Никите удалось благополучно спланировать с высоты вниз, однако царь счел поступок смерда святотатством и приказал казнить. В 1926 году об Икаре сняли фильм «Крылья холопа».

В церкви открыта экспозиция, посвященная царской династии. Многие из первых Романовых часто бывали здесь. Любила слободу, к примеру, Елизавета Петровна: приезжала сюда, чтобы поохотиться и покататься на коньках.

В летнее время года на 56-метровой колокольне работает смотровая площадка с живописными видами на кремль и город.